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ЗМІ дізналися перші деталі навчання українських військових на танках Challenger 2

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Субота 14 січня 2023 17:48
ЗМІ дізналися перші деталі навчання українських військових на танках Challenger 2 Ілюстративне фото: ЗМІ дізналися перші деталі навчання українських військових на танках Challenger 2 (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українських військових планують навчати управлінню танків Challenger 2 на території Великої Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як зазначає видання, у Британії хочуть провести тренування на Challenger 2 для близько 60 українських військовослужбовців.

Також у Sky News додали, що у Великій Британії є всього 227 танків Challenger 2, і багато з них не в змозі бути задіяними.

При цьому, за інформацією видання, будь-які постачання танків в Україну повинні супроводжуватись боєприпасами, запасними частинами та можливістю технічного обслуговування.

Нагадаємо, сьогодні, 14 січня, Велика Британія офіційно підтвердила, що передасть Україні танки Challenger 2, а також артилерію.

Також ми писали, що, за даними ЗМІ, Британія планує передати нашій країні ескадрон танків.

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