Секретная броня и уникальная пушка. Главное о танках Challenger 2 для Украины

Сколько танков получит Украина

Официально британская сторона подтвердила планы передать Украине танки Challenger 2 по итогам телефонного разговора премьер-министра Риши Сунака с украинским президентом Владимиром Зеленский.

В ходе этой беседы Сунак заявил о стремлении усилить поддержку Украины, в том числе путем поставки тяжелых танков и дополнительных артиллерийских систем. Позже стало известно, что речь идет об эскадроне из 14 единиц Challenger 2, а также о 30 самоходных артиллерийских установках AS90.

По данным The Independent, четыре танка Challenger 2 должны немедленно отправить в одну из стран Восточной Европы. Пока эта информация не подтвердилась.

В целом крайний пакет от Великобритании стал крупнейшим с ее стороны. Помимо вышеперечисленного в него вошли:

100 000 артиллерийских снарядов

100 усовершенствованных ракет

десятки беспилотников

100 единиц бронетехники, включая БТР "Бульдог"

запчасти для украинских танков и бронированных машин

Когда Украина получит эти танки

Точные сроки пока не называются, но британское правительство говорит о нескольких неделях. Причем обучение украинских танкистов должно начаться уже в ближайшие дни. На днях местное Министерство обороны показало, на что способны эти танки.

Как пишет Sky News, обучение будет проходить на территории Великобритании. Ожидается, что тренировки организуют для порядка 60 украинских военнослужащих. Кроме того, в этот период будут решаться вопросы с боеприпасами, запасными частями и возможностью технического обслуживания.

Что известно о Challenger 2

Это основной танк сухопутных войск Великобритании, на вооружении с 1994 года. Серийное производство прекратилось в 2009 году, в общей сложности было выпущено более 400 единиц. На сегодня в британских войсках имеется порядка 220 единиц. Танки Challenger 2 были задействованы в миссиях в Косово и Ираке.

Вооружение - 120-мм нарезная пушка, стабилизированная в двух плоскостях. Подготовленный экипаж способен поразить до 7 целей за минуту. В боекомплекте имеются бронебойные оперенные подкалиберные и безосколочные фугасные снаряды.

Другие характеристики:

броня - противоснарядная комбинированная "Дорчестер"

боекомплект пушки - 52 снаряда

пулеметы - 1×7,62-мм L94A1, 1×7,62-мм L37A2

скорость по шоссе - 56 км/ч, по пересеченной местности - 40 км/ч

запас хода по шоссе - 400 км, по пересеченной местности - 250 км

Фото: основные характеристики танков Challenger 2 (armyinform)

Главная специфика - в орудии. Несмотря на общий танковый калибр, пушка особенная и использует неунифицированные с НАТО боеприпасы раздельной зарядки. Для сравнения американские Abrams и немецкие Leopard 2 имеют одинаковую пушку Rheinmetall Rh-120. Это означает, что для Challenger 2 нужны свои боеприпасы, бронебойно-подкалиберные, так и осколочно-фугасные, включая уникальные HESH - бронебойно-фугасные.

HESH-снаряды позволяют уничтожать укрепления и легкобронированную технику противника на дальностях до 8 км, а также выводить из строя танки за счет значительных повреждений без пробития брони. Их особенность состоит в том, что они "размазывают" взрывчатку по броне, которая детонирует и образует сколы на обратной ее стороне. То есть внутренний объем танка поражают именно обломки брони.

Другая особенность - секретный уровень защиты. Все что известно на сегодня - это использование брони "Дорчестер", которая представляет собой специальные пакеты из керамических и металлических элементов из вольфрама или обедненного урана. Такая защита максимально эффективна как против подкалиберных боеприпасов, так и против кумулятивных.

Для Challenger 2 также разработаны дополнительные модули бронирования, которые увеличивают вес с 64 тонн до 75 тонн. Но усиленная версия уменьшает и так относительно низкую мощность двигателя и снижает маневренность боевой машины.

В пользу Challenger 2 свидетельствует то, что Великобритания все равно планировала сократить парк до 148 единиц, которые должны пройти модернизацию до уровня Challenger 3. Таким образом, британская сторона могла бы передать Украине до 79 танков, не считая тех, которые могут находиться на хранении.

Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что несмотря на то, что Challenger 2 является одним из лучших бронированных танков в мире, он слишком тяжелый и неповоротливый.

"К тому же, Британия не сможет передавать сотни. Но эти танки были бы полезными для ознакомления с технологиями, архитектурой и эргономикой. Что касается использования в ВСУ, можно было бы вооружить ими отдельное подразделение. О массовом использовании речи не идет", - рассказал он в комментарии РБК-Украина.

По его словам, именно эти факторы говорят о том, что Challenger 2 не станет новым основным боевым танком Вооруженных сил Украины. В этой ситуации лучше рассчитывать на немецкие Leopard 2, которых только в Европе насчитывается более 2 000 единиц.

Подробнее о них читайте в материале "Оружие победы. Кто готов передать Украине танки Leopard 2 и когда начнутся поставки".

Что говорят в Украине

Президент Владимир Зеленский надеется, что поставки британских танков - это только начало, и данному примеру последуют другие партнеры.

"Я верю, что аналогичные решения все же будут приняты другими нашими партнерами - теми, кто понимает, почему нельзя давать такому злу никакого шанса. Такое зло не знает границ", - подчеркнул он, называя злом российскую агрессию.

Министр обороны Алексей Резников в свою очередь считает, что британские танки могут внести вклад в победу над российскими войсками и ускорить ее.

"С танками натовского типа мы будем двигаться к победе гораздо быстрее. Благодарен кабинету Его Величества, особенно моему коллеге Бену Уоллесу (британский министр обороны, - ред.)", - отметил он.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба комментировал новости о Challenger 2 в контексте того, что Украина может получить также немецкие танки Leopard 2 и не только. По его словам, несмотря на то, что, скорее всего, возникнет так называемый "зоопарк", Вооруженные силы не могут делать ставку на какую-либо конкретную технику.

Он также отметил, что со временем проблема решится сама собой. И после победы над Россией украинская армия определится с новым основным боевым танком.

Как реагируют в России

На новости о будущих поставках Challenger 2 обратили внимание у президента России Владимира Путина. В Кремле в который раз заявили о том, что они якобы не способны изменить ситуацию, а получение более совершенного и современного оружия лишь затянет войну.

"Изменить это ничего не сможет. Специальная военная операция будет продолжаться. Эти танки горят и будут гореть - так же, как остальные. Цели специальной военной операции будут достигнуты", - отметил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Что говорят на Западе

Британский министр обороны Бен Уоллес не согласен с мнением пресс-секретаря Путина. По его словам, британские танки Challenger 2 и американские боевые машины Bradley будут прекрасно дополнять друг друга в бою, и именно такая тактика будет отрабатываться для украинских военных.

Он также прокомментировал заявление Кремля.

"Они правы, ничего не изменят. Украинцы будут продолжать побеждать, а россияне - терпеть поражение. 14 танков не изменят ход войны, но речь идет о том, чтобы приумножить силы. Если добавить 14 танков к 50-ти машинам Bradley, и артиллерию дивизионного уровня, и надеюсь, танки Leopard, то мы сможем увеличить общую силу, что является важным для маневров, необходимых, чтобы оттеснить Россию", - объяснил Бен Уоллес.

Бывший командующий войсками НАТО в Европе Уэсли Кларк подчеркивает, что одних лишь британских танков недостаточно. Особенно, когда Вооруженным силам Украины необходимы сотни единиц.

"Здорово, что мы передадим им 10 танков из Великобритании. Десять танков? Украине нужно 300, 500 танков. Здорово, что мы пытаемся послать им еще несколько гаубиц. Этого не достаточно. Мы должны серьезно отнестись к этому", - добавил он, имея в виду угрозу новой мобилизации нескольких сотен тысяч россиян.

Сегодня польский президент Анджей Дуда отметил, что европейские союзники в ближайшее время могут предоставить Украине до 100 боевых танков. Польша готова предоставить 14 единиц, ожидаются решения из Дании, Финляндии, Германии и других стран.

Естественно, до сотни количество западных танков можно будет довести лишь за счет немецких Leopard 2. Но для этого требуется разрешение Берлина, и, по данным некоторых СМИ, со дня на день ожидается официальный анонс.

Пока же немецкий канцлер Олаф Шольц продолжает сохранять интригу. На полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе ему задали вопрос, почему он до сих пор не дал "добро" на поставки "Леопардов" хотя бы из других стран-партнеров. Но он ответил уклончиво, заявив, что делает все, чтобы российско-украинская война не переросла в прямое столкновение России и НАТО.