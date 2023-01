Секретна броня та унікальна гармата. Головне про танки Challenger 2 для України

Офіційно британська сторона підтвердила плани щодо передачі Україні танки Challenger 2 за підсумками телефонної розмови прем’єр-міністра Ріші Сунака з українським президентом Володимиром Зеленським.

Під час цієї бесіди Сунак заявив про прагнення посилити підтримку України, у тому числі шляхом постачання важких танків та додаткових артилерійських систем. Пізніше стало відомо, що йдеться про ескадрон з 14 одиниць Challenger 2, а також про 30 самохідних артилерійських установок AS90.

За даними The Independent, чотири танки Challenger 2 мають негайно відправити до однієї з країн Східної Європи. Поки що ця інформація не підтвердилася.

Загалом крайній пакет від Великобританії став найбільшим з її боку. Крім вищезгаданого до нього увійшли:

Точних термінів поки що не називають, але британський уряд говорить про кілька тижнів. Причому навчання українських танкістів має розпочатися вже найближчими днями. Днями місцеве Міністерство оборони показало, на що здатні ці танки.

