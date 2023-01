Секретная броня и уникальная пушка. Главное о танках Challenger 2 для Украины

Официально британская сторона подтвердила планы передать Украине танки Challenger 2 по итогам телефонного разговора премьер-министра Риши Сунака с украинским президентом Владимиром Зеленский.

В ходе этой беседы Сунак заявил о стремлении усилить поддержку Украины, в том числе путем поставки тяжелых танков и дополнительных артиллерийских систем. Позже стало известно, что речь идет об эскадроне из 14 единиц Challenger 2, а также о 30 самоходных артиллерийских установках AS90.

По данным The Independent, четыре танка Challenger 2 должны немедленно отправить в одну из стран Восточной Европы. Пока эта информация не подтвердилась.

В целом крайний пакет от Великобритании стал крупнейшим с ее стороны. Помимо вышеперечисленного в него вошли:

Точные сроки пока не называются, но британское правительство говорит о нескольких неделях. Причем обучение украинских танкистов должно начаться уже в ближайшие дни. На днях местное Министерство обороны показало, на что способны эти танки.

