Сварка року. Які наслідки конфлікту Зеленського і Трампа і чи врятує ситуацію Європа

Гучна суперечка між Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом і раптово перерваний візит українського президента до Вашингтону повністю змішали карти у потенційному мирному процесі. Які наслідки цієї кризи та як вона позначиться на зусиллях щодо завершення війни – читайте в матеріалі РБК-Україна.

Як сталась ескалація між Зеленським і Трампом

За лічені дні американський президент Дональд Трамп тричі шокував світ в контексті України – спершу назвавши Володимира Зеленського "диктатором без виборів", а потім "забувши", що таке казав. І третій раз вчора – під час публічної перепалки із президентом України в Білому домі.

Трамп заявив, що Україна не зможе здобути перемогу, наголосив на нестачі особового складу в ЗСУ та закликав Київ припинити бойові дії. Зеленський відреагував, звинувативши Росію в невиконанні попередніх домовленостей, що викликало роздратування Трампа. Президент США звинуватив українського лідера в "грі з Третьою світовою війною". До перепалки також долучився віцепрезидент США Джей ді Венс.

Після сварки Трамп зібрався з радниками в Овальному кабінеті – Зеленського й делегацію попросили достроково покинути Білий дім. Тож багатостраждальна угода між Україною та США щодо корисних копалин підписана не була.

Чи було це заготовкою з боку США, яку влаштували Трамп і Венс, граючи в "злого і доброго поліцейських", чи все відбулося експромтом?

"Я не знаю. Це була справді важка ситуація, тому що ми були дуже відкритими та прямими", – заявив Зеленський в інтерв'ю Fox News за кілька годин після сварки.

Видання The Washington Post та The New York Times з місця подій повідомляли про сумбур та навіть хаос навколо цієї ситуації. "Швидше за все, це не було заготовкою з боку Білого дому", – сказав у коментарі РБК-Україна політолог-міжнародник, проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський. Хоча упереджено-негативне ставлення до України з боку Джей Ді Венса та низки американських журналістів давно відоме.

"Це була ситуація, де фактично присутні хотіли проявити ось оце трампівське славнозвісне домінування, яке вони використовували не вперше. Ми бачили, що і до мексиканців, до канадійців, до тих самих данців та гренландців – теж це зверхнє ставлення. Це те, що дуже-дуже їм було притаманне", – сказав виданню Шеренговський.

Зустріч Зеленського і Трампа в Овальному кабінеті (фото: Getty Images)

Характерно, що Зеленський більшість розмови коректно реагував на пресинг і дав волю емоціям лише в кінці, коли мова зайшла про гарантії безпеки в обмін на копалини.

Це засаднича розбіжність між Україною в і США, яка виникла ще на початку підготовки угоди. Та оскільки США дали зрозуміти, що без підписання угоди не буде ніяких подальших переговорів щодо закінчення війни, сторони знайшли тимчасовий вихід – зараз підписати рамковий документ, а про гарантії поговорити пізніше, під час підготовки більш предметної угоди. Тож за даними РБК-Україна, українська делегація їхала у Вашингтон з оптимістичним настроєм. Все пішло не так вже ближче до кінця публічної частини розмови в Овальному кабінеті.

"Вже коли розігналася ця ситуація, коли Зеленський не стримувався (і очевидно, невідомо, як би ми всі поводилися в цьому стані), тоді вже все було розіграно. Було бажання і Джей Ді Венса, і Трампа довести ситуацію до абсурду", – переконаний Шеренговський.

Були і тактичні прорахунки з українського боку. Зеленський спілкувався із Трампом та Венсом напряму, англійською, хоча під час таких зустрічей звична справа – залучати перекладача. Справа не в достатньому рівні володіння мовою. Перекладач дає кілька додаткових секунд обдумати відповідь, і можливо, знизити градус, уникаючи перепалки.

Крім того, зненацька виникла проблема дрес-коду. Більшість української делегації цього разу переодягнулася у ділові костюми. Але не президент України, для якого це важливий символ – Зеленський не раз заявляв, що знову одягне костюм лише після закінчення війни. Однак, цього разу дрес-код став однією з ліній критики Зеленського.

"Носіння костюма може здатися дрібницею, і я знаю, що (президент Зеленський) віддає перевагу своєму стилю мілітарі, але це був неправильний вибір", – процитувало New York Post американського чиновника, наближеного до переговорів.

Що далі – ризики для України

Одразу після перепалки посадовець Білого дому сказав у коментарі Reuters, що Трамп не виключає, що ще може підписати угоду про корисні копалини із Зеленським.

Очевидно, команда Трампа дійсно зацікавлена в угоді з суто меркантильних інтересів, тож ймовірно, це питання не закрите остаточно і на ньому ще можна грати.

Але щодо переговорів про завершення війни відбувся важливий зсув акцентів, дуже небезпечний для України. Після сварки з Зеленським Трамп написав у Truth Social, що президент України не зацікавлений у мирі.

"Драматизм цієї ситуації в тому, що якщо до зустрічі Путін був "поганим хлопцем", який не хотів сідати за стіл переговорів, а ми демонстрували те, що ми готові сідати, ми готові говорити, то зараз це розвернулося. Я впевнений, на цьому будуть грати і росіяни, і трампівські кола, і сам Білий дім таким чином, що дивіться, це насправді Україна не готова сідати за стіл переговорів", – зазначив Шеренговський.

Водночас експерт переконаний, що це рано чи пізно мало статися, зважаючи на наративи Трампа, для якого важливо самоусунутися від токсичної теми, якнайшвидше заморозивши конфлікт. Ще раніше команда Трампа заявляла, що розглядає надання допомоги Україні як важіль тиску, аби змусити її до переговорів. Тож це питання постало знову, але вже як реальна перспектива.

"Ми більше не збираємося просто виписувати чеки на війну, що відбувається дуже далеко, без реального міцного миру. І це те, чого хоче президент", - заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт в ефірі Fox News.

За даними The New York Times, мова може йти не тільки про пряму військову допомогу, а й про обмін розвідданими, підготовку українських військових і пілотів, а також розміщення центру управління міжнародною допомогою на американській базі в Німеччині. Також за даними Reuters, США раніше погрожували Україні припиненням роботи систем зв'язку Starlink.

Та поки що США не полишають спроб припинити війну, повідомив неназваний радник адміністрації Трамп в коментарі Bloomberg. За його словами, занадто багато зусиль було вкладено в спроби досягти угоди про припинення війни, щоб зараз від неї відмовитися. За словами співрозмовника, замість цього США, ймовірно, різко посилять тиск на Україну та уникатимуть прямих контактів з Зеленським.

Європа і Україна разом

У лічені години після розмови Зеленського і Трампа про свою підтримку України заявили майже всі лідери Європи, за винятком прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Це тренд, який оформився останнім часом, і особливо після Мюнхенської безпекової конференції коли Штати дали чітко зрозуміти – Європи не буде за столом переговорів щодо завершення війни.

Протягом цього тижня у Вашингтон літали президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Тема України обговорювалася у координації із Зеленським. Більше того, лідери обох країн до певної міри виступали адвокатами Києва, а також пропонували Трампу різні варіанти того, як Європа може перебрати на себе допомогу Україні.

Один зі способів – розміщення європейських військ в Україні. Протягом тижня з'явилося одразу кілька заяв з цього приводу. Такоє йдеться про заміну американської зброї для України, чого хоче і Трамп. Але тут існують проблеми. Як писало РБК-Україна, Європа хоч з труднощами, але може знайти кошти на це. Проте виробничі потужності швидко наростити не виходить.

Зустріч Зеленського і Трампа в Білому домі (фото: Getty Images)

"Чим може тут допомогти Європа, це фактично зараз виконувати до певної міри функції посередника між Україною та Сполученими Штатами. І переконувати Трампа в тому, що, дивіться, в нас є план, ми будемо перебирати на себе повністю Україну, так як ти, друже, хочеш, але нам треба для цього час", - підкреслив Шеренговський.

За його словами, якщо це вдасться пояснити і отримати підтримку з боку Білого дому, тоді не виключено те, що заяви про припинення допомоги та надання зброї можуть залишитися лише заявами, принаймні на деякий час.

"Думаю, день-два ще будуть підвищувати ставки. Будуть кричати, який Зеленський поганий, але все одно вони прийдуть до того, що з Зеленським треба буде миритися і зустрічатися. Скоріш за все, це вже буде не в Овальному кабінеті, а на якійсь міжнародній конференції. Тобто, вони на нейтральній території десь зустрінуться, підпишуть цю угоду і покажуть: ми все-таки друзі і можемо працювати разом", – зазначив YouTube-каналу РБК-Україна політичний експерт, кандидат філософських наук Андрій Городницький.

Найближчими днями очікується ціла низка зустрічей європейських лідерів. 2 березня – неформальна зустріч у Лондоні, 6 березня – спеціальний саміт ЄС з питань безпеки і підтримки України. А прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявила про плани скликати екстрений саміт ЄС-США.

Крім того, у Вашингтоні все ще залишаються інші симпатики України. І не лише з Демократичної партії. Тож після провального раунду переговорів важливо сконцентруватися на наступному і не повторювати помилок.

При написанні матеріалу використовувались публікації New York Post, Axios, Reuters, Bloomberg, Washington Post, The New York Times, коментарі Дмитра Шеренговського та Андрія Городницького.