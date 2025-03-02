Трамп доручив створити стратегічний резерв криптовалюти у США

Президент США Дональд Трамп доручив розпочати роботу над формуванням стратегічного резерву криптовалюти. До нього зокрема увійдуть токени XRP, SOL та ADA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа в Truth Social та Binance .

Варто зауважити, що навіть попри те, що Трамп не згадав у своїй заяві одну з найбільших за ринковою капіталізацією криптовалют Bitcoin, той все одно зріс на кілька відсотків за лічені хвилини.

"Саме тому мій указ про цифрові активи доручив президентській робочій групі просуватися вперед у створенні криптовалютного стратегічного резерву, який включає XRP, SOL і ADA. Я подбаю про те, щоб США стали криптовалютною столицею світу. Ми робимо Америку знову великою!", - наголосив він.

За словами Трампа, криптовалютний резерв США підніме цю критично важливу галузь після багатьох років корупційних атак з боку адміністрації колишнього американського президента Джо Байдена.

Вплив Трампа на криптовалюту

Ринок криптовалюти активно реагує на Трампа. Зокрема в ніч на четвер 5 грудня біткоїн вперше досяг позначки 100 000 доларів за монету. Новий рекорд стався після того, як Трамп представив кандидатури своєї адміністрації, які, як вважається, стануть ключем до початку дружньої щодо криптовалюти політики, коли республіканець вступить на посаду президента у січні.

Водночас варто нагадати, що Дональд і його дружина Меланія Трамп зробили крок у світ криптовалют, випустивши власні мемкоїни - Trump і Melania.

Це викликало бурю обговорень у криптоспільноті та за її межами, адже запуск токенів від знаменитих політиків - подія неординарна.

Однак вже наприкінці лютого стало відомо, що фондовий ринок та "крипта" знову почали падати. Зокрема Bitcoin упав на 25% з історичного максимуму.

РБК-Україна детально пояснили, чому сталось "криптопадіння" та до чого тут Трамп.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.