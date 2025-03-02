Україна уклала одну з найбільших безпекових угод у своїй історії: деталі

Україна та Велика Британія уклали масштабну угоду у сфері безпеки та оборони. Проєкт вартістю 1.6 млрд буде спрямований на зміцнення української ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Сьогодні, 2 березня, у Британії у складі української делегації на чолі з президентом України Володимиром Зеленським було досягнено стратегічної домовленості, а саме - запуску масштабного проєкту LMM-RapidRanger для зміцнення протиповітряної оборони України.

"У межах цієї ініціативи отримаємо понад 5 000 ракет-перехоплювачів LMM (Lightweight Multirole Missile) та пускові установки до них", - заявив глава Міноборони Рустем Умєров.

Він пояснив, що LMM - це високоточні ракети-інтерсептори, які ефективно знищують дрони типу "Шахед". Міністр наголосив, що ці ракети вже довели свою ефективність у боях 2022-2024 років.

"Ця угода – одна з найбільших в історії України у сфері безпеки та оборони. Проєкт на суму 1.6 млрд фунтів стерлінгів спрямований на зміцнення української ППО до 2030 року. Він фінансується коштом кредиту, гарантованого британською державною агенцією UK Export Finance (UKEF)", - пояснив Умєров.

За даними глави Міноборони, цей проект буде реалізовано разом із британською компанією Thales, українськими підприємствами та урядом Британії.

Він зауважив, що окрім постачання озброєння, міждержавна угода передбачає:

локалізацію виробництва

передачу технологій.

За словами Умєрова, це посилить стратегічну незалежність України у сфері протиповітряної оборони.

"Дякую британському уряду та всім партнерам за підтримку України у боротьбі за свободу!", - додав міністр.