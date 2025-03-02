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"Укренерго" попередило про відключення світла 3 березня: кого торкнуться

Неділя 02 березня 2025 18:10
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"Укренерго" попередило про відключення світла 3 березня: кого торкнуться Фото: в Україні 3 березня вимикатимуть світло для промисловості та бізнесу (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

У понеділок, 3 березня, в Україні знову застосовуватимуть графіки відключення світла. Проте вони торкнуться лише промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі - завтра, 3 березня, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу", - повідомили в "Укренерго".

Час застосування обмежень:

  • 06:00 - 10:00
  • 14:00 - 21:00

Разом з тим відключення електропостачання для побутових споживачів не прогнозується.

В "Укренерго" підкреслили, що причина запровадження обмежень - наслідки російських атак на енергооб’єкти України. А також додали, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, суботу, 1 березня, теж застосовувалися графіки відключення світла. "Укренерго" пояснило обмеження потужності складною ситуацією в енергосистемі України". Водночас відключення побутових споживачів також не прогнозувалося.

"Обмеження для побутових споживачів не застосовуються (за винятком аварійних ситуацій у мережах обленерго)", - уточнили в компанії.

Також 28 лютого ввечері у Києві було запроваджено екстрені відключення світла. Такі заходи діяли також у кількох областях.

В "Укренерго" тоді також пояснили, що причина екстрених відключень - наслідки російських атак на енергооб'єкти.

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