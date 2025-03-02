"Укренерго" попередило про відключення світла 3 березня: кого торкнуться

У понеділок, 3 березня, в Україні знову застосовуватимуть графіки відключення світла. Проте вони торкнуться лише промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" .

"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі - завтра, 3 березня, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу", - повідомили в "Укренерго".

Час застосування обмежень:

06:00 - 10:00

14:00 - 21:00

Разом з тим відключення електропостачання для побутових споживачів не прогнозується.

В "Укренерго" підкреслили, що причина запровадження обмежень - наслідки російських атак на енергооб’єкти України. А також додали, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, суботу, 1 березня, теж застосовувалися графіки відключення світла. "Укренерго" пояснило обмеження потужності складною ситуацією в енергосистемі України". Водночас відключення побутових споживачів також не прогнозувалося.

"Обмеження для побутових споживачів не застосовуються (за винятком аварійних ситуацій у мережах обленерго)", - уточнили в компанії.