МАГАТЕ могла вперше провести ротацію на ЗАЕС через окуповані території України

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) могло вперше провести ротацію на Запорізькій атомній електростанції через окуповані території України. Ймовірно, це могло відбутися через територію РФ і окупований Крим.

Про це заявив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

"Сталося те, що ще кілька днів тому здавалося неможливим. МАГАТЕ розмістило свій персонал на території Запорізької АЕС через окуповані Росією території без погодження з Україною", - йдеться у повідомленні.

Днем раніше він писав, що швидше за все, ротація місії на ЗАЕС відбулася виключно через російську територію та окупований український півострів Крим.

"Без згоди України всупереч попередженням Європейського союзу. Сміливий крок для Рафаеля Гроссі, який прагне стати наступним Генеральним секретарем ООН", - додав Йозвяк у дописі від 28 лютого.

Зазначимо, що у Росатомі сьогодні повідомляли, що "маршрут ротації спостерігачів вперше проходив територією Російської Федерації". Водночас на офіційних сторінках МАГАТЕ такої інформації поки не було.