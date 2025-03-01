Банк у США випадково зарахував клієнту 81 трильйон доларів

Один з банків США здійснив помилкову транзакцію. В результаті помилки Citigroup випадково зарахувала на рахунок клієнта 81 трильйон доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Citigroup зарахував на рахунок клієнта 81 трлн доларів, хоча мав намір відправити лише 280 доларів.

Помилковий внутрішній переказ стався у квітні минулого року, але раніше про нього не повідомлялося. Даний платіж пропустили як працівник відділу платежів, так і другий співробітник, призначений перевіряти транзакцію перед тим, як вона була схвалена для обробки на початку робочого дня наступного дня.

Третій працівник виявив проблему із залишками на банківських рахунках, зафіксувавши платіж через 90 хвилин після його проведення. Видання повідомляє, що платіж все ж було скасовано, але через кілька годин.

Помилкова виплата Citi Revlon призвела до звільнення тодішнього виконавчого директора Майкла Корбата, великих штрафів і накладення регуляторних приписів, які вимагали від банку виправити ситуацію.