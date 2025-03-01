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Банк у США випадково зарахував клієнту 81 трильйон доларів

США, Субота 01 березня 2025 17:26
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Банк у США випадково зарахував клієнту 81 трильйон доларів Фото: один з банків США помилково зарахував на рахунок клієнта 81 трильйон доларів (freepik-com)
Автор: Каріна Левицька

Один з банків США здійснив помилкову транзакцію. В результаті помилки Citigroup випадково зарахувала на рахунок клієнта 81 трильйон доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Citigroup зарахував на рахунок клієнта 81 трлн доларів, хоча мав намір відправити лише 280 доларів.

Помилковий внутрішній переказ стався у квітні минулого року, але раніше про нього не повідомлялося. Даний платіж пропустили як працівник відділу платежів, так і другий співробітник, призначений перевіряти транзакцію перед тим, як вона була схвалена для обробки на початку робочого дня наступного дня.

Третій працівник виявив проблему із залишками на банківських рахунках, зафіксувавши платіж через 90 хвилин після його проведення. Видання повідомляє, що платіж все ж було скасовано, але через кілька годин.

Помилкова виплата Citi Revlon призвела до звільнення тодішнього виконавчого директора Майкла Корбата, великих штрафів і накладення регуляторних приписів, які вимагали від банку виправити ситуацію.

Зауважимо, що це не перший випадок в історії банків. Кілька років тому великий іспанський банк Santander помилково продублював перекази 75 тисячам працівникам із 2 тисяч британських компаній. Сумарно вони отримали 175 млн доларів. Варто додати, що всі перекази були здійснені на Різдво.

Зауважимо також, що РБК-Україна писало, що шахраї продовжують використовувати різноманітні методи для викрадення конфіденційної інформації з банківських карток українців.

Найпоширенішими схемами є телефонне шахрайство та фішинг. Про те, як працюють банківські шахрайства в Україні, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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