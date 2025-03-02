Британія збирає "коаліцію охочих" для забезпечення будь-якої мирної угоди в Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підтвердив плани щодо створення "коаліції охочих" для забезпечення будь-якої мирної угоди в Україні. Сполучене Королівство гратиме в ній провідну роль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Ми зробимо більше - розвиватимемо коаліцію охочих для захисту угоди в Україні та гарантування миру", - зазначив Стармер.

За словами прем'єра, не всі країни зможуть зробити внесок у "коаліцію охочих". Однак він без критики та з повною повагою приймає позицію інших держав, які не можуть зробити свій внесок у вигляді відправки військових до України,

"Навпаки, ті, хто готовий, вже зараз активізують планування з максимальною терміновістю. Велика Британія готова підтримати це, залучаючи військовий контингент на місцях і авіацію разом з іншими партнерами", - підкреслив Стармер.

Окрім того, політик зазначив, що європейські лідери на саміті домовилися продовжувати надання військової допомоги та посилювати економічний тиск на Росію. Також вони також наголосили, що Україна має брати участь у будь-яких мирних переговорах.

Військовий контингент

Раніше Стармер заявив, що у випадку будь-якої мирної угоди Британія готова відправити військовий контингент в Україну, який може бути підкріплений авіацією.

Він також зазначив, що для того, щоб досягти успіху, ці зусилля мають бути підтримані з боку Сполучених Штатів Америки.