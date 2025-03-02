Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці в Харкові: почалася пожежа, є постраждалі

Пізно ввечері, 2 березня, Харків знову опинився під атакою ворожих безпілотників. В одному з районів дрон влучив у багатоповерхівку, почалася пожежа, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова і канал глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Звук вибуху в Харкові внаслідок атаки БпЛА було чути приблизно о 22:02. Терехов уточнив, що дрон вдарив по центральній частині міста, після чого написав про влучання безпілотника у багатоповерхівку, через що на одному з поверхів почалася пожежа.

Паралельно Синєгубов інформував, що удар зафіксовано у Салтівському районі. Крім того, він підтвердив, що один з ударів був у центральній частині міста, внаслідок чого сталося загорання балкону в багатоквартирному будинку. О 22:10 мер Харкова уточнив, що сталося.

"Влучання у Київському районі, удар прийшовся по житловому багатоквартирному будинку. Щодо постраждалих - інформація наразі уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Через декілька хвилин він додав, що відомо про одного постраждалого.

Оновлено о 22:33

Синєгубов поінформував, що в Харкові триває ліквідації наслідків удару РФ в Київському районі.

"Постраждав 21-річний чоловік, без госпіталізації. Внаслідок влучання в багатоповерхівку відбулося загорання квартир. Також пошкоджено скління вікон в прилеглих будинках", - написав він.

Оновлено о 22:36

Глава Харківської ОВА написав, що станом на цю хвилину кількість постраждалих зросла до трьох. Їм надали медичну допомогу на місці.

Оновлено о 22:43

Мер міста розповів, що наразі рятувальники гасять пожежу, яка внаслідок влучання дрону охопила кілька квартир на останньому поверсі багатоквартирного будинку.

"На дану хвилину троє постраждалих: молодик 21 року, 80-річна жінка та 50-річний чоловік. Усі від госпіталізації на разі відмовилися", - йдеться у повідомленні.

Оновлено о 23:08

Терехов написав, що кількість постраждалих зросла до п'яти.

Оновлено о 23:18

"Вже семеро людей звернулися за медичною допомогою", - повідомив міський голова.