Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці в Харкові: почалася пожежа, є постраждалі
Пізно ввечері, 2 березня, Харків знову опинився під атакою ворожих безпілотників. В одному з районів дрон влучив у багатоповерхівку, почалася пожежа, є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова і канал глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Звук вибуху в Харкові внаслідок атаки БпЛА було чути приблизно о 22:02. Терехов уточнив, що дрон вдарив по центральній частині міста, після чого написав про влучання безпілотника у багатоповерхівку, через що на одному з поверхів почалася пожежа.
Паралельно Синєгубов інформував, що удар зафіксовано у Салтівському районі. Крім того, він підтвердив, що один з ударів був у центральній частині міста, внаслідок чого сталося загорання балкону в багатоквартирному будинку. О 22:10 мер Харкова уточнив, що сталося.
"Влучання у Київському районі, удар прийшовся по житловому багатоквартирному будинку. Щодо постраждалих - інформація наразі уточнюється. На місці працюють усі відповідні служби", - йдеться у повідомленні.
Через декілька хвилин він додав, що відомо про одного постраждалого.
Оновлено о 22:33
Синєгубов поінформував, що в Харкові триває ліквідації наслідків удару РФ в Київському районі.
"Постраждав 21-річний чоловік, без госпіталізації. Внаслідок влучання в багатоповерхівку відбулося загорання квартир. Також пошкоджено скління вікон в прилеглих будинках", - написав він.
Оновлено о 22:36
Глава Харківської ОВА написав, що станом на цю хвилину кількість постраждалих зросла до трьох. Їм надали медичну допомогу на місці.
Оновлено о 22:43
Мер міста розповів, що наразі рятувальники гасять пожежу, яка внаслідок влучання дрону охопила кілька квартир на останньому поверсі багатоквартирного будинку.
"На дану хвилину троє постраждалих: молодик 21 року, 80-річна жінка та 50-річний чоловік. Усі від госпіталізації на разі відмовилися", - йдеться у повідомленні.
Оновлено о 23:08
Терехов написав, що кількість постраждалих зросла до п'яти.
Оновлено о 23:18
"Вже семеро людей звернулися за медичною допомогою", - повідомив міський голова.
Атака РФ по Україні минулої ночі
Нагадаємо, що в ніч на 2 березня російські окупанти випустили по Україні 79 безпілотників. Силам ППО вдалося знищити 63 дрони, а ще 16 БпЛА-імітаторів - були локально втрачені.
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