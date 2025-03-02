У Британії розкрили подробиці саміту з Зеленським у Лондоні

У Лондоні у неділю, 2 березня, відбудеться саміт щодо України. У ньому візьмуть участь лідери понад 10 держав, керівництво ЄС та НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Великої Британії.

"У партнерстві з нашими союзниками ми повинні посилити підготовку до європейського елементу гарантій безпеки разом із продовженням дискусій зі США. У нас є можливість об’єднатися, щоб забезпечити справедливий і тривалий мир в Україні, який гарантує їхній суверенітет і безпеку", - заявив Стармер.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зранку 2 березня привітає прем'єрку Італії Джорджу Мелоні на Даунінг-стріт. Потім приєднаються інші лідери.

Також буде присутній міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і глава Європейської ради Антоніу Кошту.

Як зазначає уряд, у саміті візьме участь президент України Володимир Зеленський, а також лідери Франції, Німеччини, Данії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії та Румунії.

Саміт у Лондоні

Нагадаємо, у неділю, 2 березня, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер збирає у Лондоні саміт щодо України. Він відбудеться після суперечки Дональда Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі 28 лютого.

Як зазначає Sky News, країни Балтії були "незадоволені" тим, що їх не запросили на саміт щодо України.

Зеленський прибув до Лондона у суботу, 1 березня. Він зустрівся зі Стармером. Україна і Британія підписали угоду про надання 2,26 млрд фунтів стерлінгів (понад 2,8 млрд доларів) на оборону.

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