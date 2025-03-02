Стармер оголосив про угоду для постачання Україні ще 5 000 ракет для ППО

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оголосив про нову угоду для допомоги Україні. Зокрема, угода дозволяє нашій країні використовувати 1,6 млрд фунтів стерлінгів британського експортного фінансування для закупівлі ще 5 000 ракет для ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами Стармера, угода дасть змогу створити робочі місця в оборонному секторі британської держави, і матиме значимість для захисту України. "Це матиме життєво важливе значення для захисту критичної інфраструктури та посилення України", - заявив Стармер. Також він заявив, що Британія готова захищати мир в Україні, і це включатиме "солдатів на землі" і "літаки в повітрі". "Ми готові робити це разом з іншими", - підкреслив британський прем'єр.