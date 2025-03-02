Синоптики дали прогноз на перший робочий тиждень березня в Україні

Перший робочий тиждень березня очікується теплим. Вдень, причому не тільки на півдні, буде до +17 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр ".

Понеділок, 3 березня

У понеділок, 3 березня, в Україні буде практично без опадів.

Винятком стануть Житомирська, Чернігівська, Сумська області, Крим і Київ, де ймовірні мокрий сніг або сніг із дощем.

Вночі в більшості регіонів будуть невеликі "мінуси". Максимально мороз вдарить у Донецькій, Луганській та Харківській областях, до -6.

Удень імовірна тепла погода, максимально на Закарпатті та в Чернівецькій області, до +8 градусів.



Погода в Україні 3 березня (meteo.gov.ua)

Вівторок, 4 березня

У вівторок, 4 березня, в Україні буде сухо. У більшості регіонів уночі буде невеликий "мінус".

Максимально нічна температура впаде до -3 градусів, наприклад, у Луганській, Донецькій та Харківській областях.

Удень буде тепло. Причому максимальні "плюси" терометри покажуть не на півдні, як не дивно, а на заході - у Чернівецькій області, до +12!



Погода в Україні 4 березня (meteo.gov.ua)

Середа, 5 березня

У середу, 5 березня, в Україні в більшості регіонів суха погода збережеться. Хоча дощі все ж таки зайдуть на територію України і зачеплять кілька областей. А саме: Волинську, Рівненську, Житомирську, Київ, Київську, Чернігівську та Сумську.

Вночі морозів у середу, 5 березня, не очікується. Навіть уночі цього дня ймовірні "плюси", хоча подекуди й імовірні -1 градус.

Удень температура максимально підніметься до +14 градусів, причому знову таки не на півдні, а на Прикарпатті. У Києві буде дощ, вночі до +3, вдень до +9.



Погода в Україні 5 березня (meteo.gov.ua)

Четвер, 6 березня

У четвер, 6 березня, в Україні буде сухо - без дощів та снігу. У всіх регіонах буде сонячно. Вночі в більшості областей буде +3...+5 градусів. Найхолодніше вночі буде, наприклад, у Луганській області та на Закарпатті й то в межах +2...+4 градусів.

Вдень у більшості регіонів буде в межах +12...+15. Найспекотніше буде на Прикарпатті, до +17. У Києві без опадів, вночі до +6, вдень до +13.

Погода в Україні 6 березня (meteo.gov.ua)

П'ятниця, 7 березня

У п'ятницю, 7 березня, погода буде аналогічною четвергу, 6 березня. Вночі знову буде відносно тепло, у межах +3...+5. Щоправда, вночі в Луганській області буде холодніше, +1...+3.

Удень усе також буде тепло, у межах +12...+15 градусів. А в Івано-Франківській та на Одещині - до +17! У Києві теж буде тепло, до +6 градусів уночі, до +13 градусів удень.

Погода в Україні 7 березня (meteo.gov.ua)