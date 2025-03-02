"Потрібен лідер для угод". У Трампа відповіли, чи хочуть зміни президента України
Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявив, що для завершення війни в Україні необхідний лідер, який зможе укладати угоди зі Штатами і з росіянами. У разі, якщо мотиви українського лідера Володимира Зеленського розходяться з цим, тоді виникає проблема.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір CNN.
Так, під час інтерв'ю телеведуча запитала Волца про те, чи хоче президент США Дональд Трамп відставки Зеленського, на що він відповів так.
"Нам потрібен лідер, який зможе укладати угоди з нами, врешті-решт укладати угоди з росіянами і закінчити цю війну. І якщо стане очевидним, що особисті або політичні мотиви президента Зеленського розходяться з тим, щоб припинити бойові дії в його країні, то я думаю, що ми маємо справжню проблему", - сказав радник із нацбезпеки.
Волц підкреслив, що терпіння американського народу продовжувати надавати мільярди доларів "без кінця і краю" - не безмежне. Зокрема, американська країна дала це зрозуміти Зеленському "наприкінці цієї зустрічі" (йдеться про зустріч у Вашингтоні, на якій виникла суперечка з Трампом).
Він додав, що війна в Україні має закінчитися, але для цього потрібні будуть поступки і необхідно, щоб усі сторони сіли за стіл переговорів.
"Я хочу сказати, що ця війна має закінчитися. А для цього потрібні територіальні поступки. Це потребуватиме поступок з боку Росії щодо гарантій безпеки. Для цього потрібно, щоб усі сторони сіли за стіл переговорів, і ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб просунути ці переговори вперед. У нас була зустріч із росіянами в Ер-Ріяді. Ми працюємо над тим, щоб досягти домовленостей", - заявив Волц.
Він також підкреслив, що тільки Трамп може об'єднати всі сторони.
Позиція США щодо виборів в Україні
Нагадаємо, у лютому спецпредставник Трампа щодо України та Росії Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати хочуть, щоб до кінця 2025 року Київ провів вибори. Особливо в тому разі, якщо буде досягнуто перемир'я з Росією.
В Україні на це відреагували негативно. Зокрема, радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин написав у соцмережах, що якщо план Келлога про завершення війни полягає лише в припиненні вогню і виборах - тоді це провальний план.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що після того, як у Саудівській Аравії відбулася зустріч представників США і РФ, Трамп заявив, що в Україні рейтинг довіри до Зеленського становить всього 4%. Пізніше Трамп і зовсім назвав українського лідера "диктатором без виборів". Однак цього тижня американський президент, відповідаючи на запитання журналіста, сказав, що не може повірити, що він міг таке сказати.
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