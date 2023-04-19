Розблокування транзиту зерна через Польщу та німецькі Patriot в Україні: новини на 18 квітня

Вчора, 18 квітня 2023 року, Україна змогла розблокувати транзит зерна через Польщу, а тим часом Німеччина повідомила, що до України прибули німецькі ЗРК Patriot.
РБК-Україна зібрало головні новини за 18 квітня.
Війна Росії проти України: останні новини
В тимчасово окупованому Мелітополі військкомати збирають дані громадян, що отримали паспорти РФ;
Керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк назвала ознаки підготовки окупантів до чергового "жесту доброї волі" в Херсонській області;
Українські бійці збили російський дрон "Гранат-1" біля Бахмута;
Вчора пообіді Росія збільшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі;
Російські військові обстріляли Куп'янський район у Харківській області. Внаслідок ворожої атаки було поранено дівчину.
Вчора, 18 квітня, Україна домовилась з Польщею про відновлення транзиту продовольства через території країни.
"За результатами переговорів було вирішено, що транзит українських сільськогосподарських товарів через територію Польщі буде розблоковано у ніч з четверга 20 квітня на пʼятницю 21 квітня поточного року", - повідомила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко.
Німеччина повідомила, що вже доставила систему ППО Patriot в Україну.
В коментарі РБК-Україна речник Повітряних сил Юрій Ігнат не підтвердив і не заперечив, що Patriot вже в Україні, але зазначив, що отримання цієї системи ППО буде знаковою подією, адже вона дозволить збивати ворожі цілі на більшій дистанції.
Кабінет Міністрів України провів кадрові перестановки. Було призначено заступника міністра освіти й науки.
Російський диктатор Володимир Путін все ж відвідав Херсонську область, однак є нюанс - він зробив це щонайменше за 130 кілометрів від найближчих позицій українських воїнів.
Під час свого "візиту" Путін відвідав штаб окупаційних військ "Дніпро", який росіяни облаштували на базі відпочинку "Бригантина" на Арабатській Стрілці.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що відновлення України почнеться вже цього року. За його словами нині для відповідних проектів країна потребує понад 14 мільярдів доларів.
Крім того, Шмигаль назвав проекти, які профінансує Світовий банк
Прем'єр повідомив, що Україна домовилась зі Світовим банком активізувати спільні тематичні програми для відбудови нашої країни, що будуть запущені вже зараз. Зокрема це будуть проекти:
До того ж вчора Україна змогла укласти угоди, які дозволять пришвидшити відновлення деокупованих територій. Зокрема вони стосуються Миколаївської та Київської областей.
Держдума Росії ввела довічне ув'язнення за держзраду. Також депутати країни-агресора збільшили тюремні терміни за іншими статтями.
Уряд підтримав ініціативу Мінреінтеграції щодо утворення Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Його очолила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.
Коордштаб покликаний посилити взаємодію органів виконавчої влади у питаннях інтеграції внутрішньо переміщених осіб за новим місцем проживання. Йдеться, зокрема, про розвиток потенціалу приймаючих громад для забезпечення ВПО передбаченими законодавством адміністративними, соціальними та культурними послугами.
Колегія Єврокомісії провела обговорення роботи "коридорів солідарності" на кордонах нашої країни. Сьогодні,19 квітня, відбудеться зустріч з представниками п'яти країн ЄС й самої України.
"Сьогодні наші колеги провели обговорення навколо "коридорів солідарності". Виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс скличе завтра зустріч за участю Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії й Болгарії, а також України, щоб обговорити поточні проблеми", - заявила представниця Єврокомісії.
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