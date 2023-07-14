Росія вночі обстріляла Україну, а ЗСУ вже отримали касетні боєприпаси: новини за 13 липня

Вчора, 13 липня 2023 року, війська РФ завдали чергового масованого комбінованого удару по містах України з використанням крилатих ракет і дронів-камікадзе цієї ночі. А Сполучені Штати Америки підтвердили доставку касетних боєприпасів в Україну

Війна Росії проти України: останні новини

Пошкоджені багатоповерхівки та жертва у Києві, вибухи в регіонах: наслідки нічної атаки

Війська РФ завдали чергового масованого комбінованого удару по містах України з використанням крилатих ракет і дронів-камікадзе цієї ночі. Вибухи пролунали у столиці, Запоріжжі, Хмельницькому та Кропивницькому. В результаті атаки є руйнування та поранені.

В результаті бойової роботи усі 20 ударних дронів знищено, переважно на Київщині. Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети "Калібр".

Внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе на столицю поранення отримали чотири особи. У КМВА повідомили, що вночі внаслідок ворожої атаки випадки падіння уламків зафіксовано у Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах міста.

Пентагон підтвердив доставку касетних боєприпасів в Україну

Сполучені Штати Америки вчора, 13 липня, підтвердили доставку касетних боєприпасів в Україну

"Високопоставлений американський генерал підтверджує, що касетні боєприпаси США вже прибули в Україну", - йдеться у повідомленні.

Більше жодних подробиць на цю тему не повідомляють. До цього командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Україна отримала касетні боєприпаси від США, але поки не застосовувала у війні проти Росії.

РПЦ знову готує таємну передачу Угорщині українських полонених, - джерела

Угорщина планує забрати чергову групу українських військовополонених за "посередництвом" РПЦ. Як і минулого разу, це відбувається без участі та погодження української сторони.

За словами одного зі співрозмовників, в середовищі "Російської православної церкви" активно обговорюється майбутній візит представників уряду Угорщини до РФ. За попередньою інформацією, він може відбутися орієнтовно 08-11 серпня.

"Мета візиту - це зокрема обговорення чергового раунду передачі українських військовополонених, які мають "угорське походження". Як і минулого разу, все відбувається без участі та погодження з Україною, без жодних правових підстав, що є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права", - розповів співрозмовник.

Глава Міноборони США про вступ Швеції в Альянс: Путін "наблизив НАТО до свого порогу"

Дозвіл Швеції стати 32-м членом НАТО був однією з "багатьох великих справ", досягнутих на саміті Альянсу в Литві цього тижня.

"Спочатку (президент Росії Володимир, - ред.) Путін думав, що він може розколоти НАТО і розділити нас - НАТО насправді побільшало", - сказав глава Міноборони США Ллойд Остін, зазначивши недавній вступ Фінляндії в альянс і припинення протидії Туреччині заявці Швеції на вступ.

Він додав, що Путін "наблизив НАТО до свого порога" своїми діями в Україні, коли його запитали про те, як російський лідер реагує на розширення Альянсу.

Рада схвалила легалізацію медичного канабісу за основу: що це означає

Верховна рада України схвалила легалізацію медичного канабісу. Відповідний законопроект №7457 було підтримано у першому читанні.

Судячи з назви, він покликаний легалізувати обіг рослин роду конопель (канабіс) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Мета - створити умови для розширення доступу пацієнтів до лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів (ПТСР), отриманих у результаті війни.

Передбачається обмежена легалізація канабісу, його смоли, екстрактів і настоянок, а також тетрагідроканабінолу (ТГК) - першого та єдиного на сьогодні канабіноїду, дозволеного для медичного застосування в деяких країнах.

Кузін назвав найгірший варіант розвитку подій на Запорізькій АЕС

Найгіршим розвитком події на Запорізькій АЕС може бути вчинення російськими окупантами теракту на працюючому реакторі. У такому разі може відбутися викид радіоактивного йоду.

За словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, важко робити однозначні прогнози щодо наслідків можливого російського теракту на ЗАЕС. Так, наразі на стації певна частина енергоблоків призупинена і не експлуатується.

"Дійсно, коли атомна станція не експлуатується, там немає радіоактивного йоду, викид якого може статися під час потенційної аварії. Але треба розглядати всі можливі сценарії аварійної ситуації, оскільки ми говоримо про тероризм. І найгіршим варіантом розвитку подій є виведення енергоблоку на потужність, а потім вчинення теракту на вже працюючому реакторі. Тоді дійсно може відбутися викид радіоактивного йоду", - сказав він.

Олімпіада-2024. МОК не запросить Росію та Білорусь на змагання

Міжнародний олімпійський комітет не надішле Росії та Білорусі запрошення на Олімпійські ігри 2024 року.

"Запрошення 203 національним олімпійським комітетам, які мають право на участь, будуть надіслані 26 липня 2023 року. Це не стосуватиметься НОК Росії та Білорусі", - йдеться в повідомленні.

За словами МОК, рішення ухвалено у зв'язку із санкціями, введеними МОК щодо російського та білоруського спорту через вторгнення в Україну.

Музика, книги і не тільки. У Києві запровадили обмеження, пов'язані з російською мовою

Київська міська рада запровадила заборону на пісні та інші російськомовні культурні продукти у публічних місцях.

Як пояснив депутат Київської міськради Вадим Васильчук, такі заходи вжили, щоб захистити український інформаційний простір від впливу держави-агресора.

"Фактично, передбачено заборонити публічне висвітлення та демонстрацію російськомовних товарів та послуг. Це книги, художні альбоми, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи, вироби художніх промислів, театральні та циркові вистави, концерти та послуги. Російська - мова країни-агресора, і їй не місце у серці нашої столиці", - зазначив депутат.

СБУ повідомила митрополиту Павлу про нову підозру: його можуть заарештувати

Служба безпеки Україна викрила нові факти протиправної діяльності митрополита Української православної церкви Московського патріархату Павла (Петра Лебідя). Тепер його можуть помістити під варту.

Встановлено, що за день до оголошення митрополиту Павлу першої підозри від СБУ він дав відео-інтерв’ю одному з українських медіа. У ньому він заперечив існування України як суверенної держави.

Окрім того, він назвав російську збройну агресію проти України "громадянським конфліктом", який триває з 2014 року.