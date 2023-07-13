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Глава Міноборони США про вступ Швеції в Альянс: Путін "наблизив НАТО до свого порогу"

Новость на русском →
США, Четвер 13 липня 2023 11:28
Глава Міноборони США про вступ Швеції в Альянс: Путін "наблизив НАТО до свого порогу" Фото: глава Міноборони США Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Дозвіл Швеції стати 32-м членом НАТО був однією з "багатьох великих справ", досягнутих на саміті Альянсу в Литві цього тижня.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Спочатку (президент Росії Володимир, - ред.) Путін думав, що він може розколоти НАТО і розділити нас - НАТО насправді побільшало", - сказав він, зазначивши недавній вступ Фінляндії в альянс і припинення протидії Туреччині заявці Швеції на вступ.

Він додав, що Путін "наблизив НАТО до свого порога" своїми діями в Україні, коли його запитали про те, як російський лідер реагує на розширення Альянсу.

"Я впевнений, що Путін дуже стурбований. Такі країни, як Фінляндія та Швеція, багато що привносять до Альянсу, тому ми раді, що вони приєдналися до нас", - додав він, наголосивши, що "вони відразу ж принесуть користь Альянсу".

Остін також повідомив CNN, що країни-члени отримали "широку підтримку" з виділення 2% свого валового внутрішнього продукту на витрати на оборону та надання Україні інвестицій, необхідних для самооборони.

Швеція і НАТО

Минулого року Швеція подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу. При цьому ратифікували всі країни-члени НАТО, крім Туреччини та Угорщини. Зокрема, що стосується Туреччини, то там вважають, що Швеція лобіює інтереси курдських груп, які в Туреччині вважають терористичними.

Раніше американський президент Джо Байден заявив, що оптимістично налаштований з приводу вступу Швеції до Північноатлантичного альянсу. Зокрема, напередодні саміту НАТО, 9 липня Байден провів телефонну розмову з Ердоганом, під час якої обговорив питання членства Швеції в Альянсі.

10 липня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Туреччині напередодні саміту у Вільнюсі запевнили, що якнайшвидше розглянуть ратифікацію вступу Швеції до НАТО.

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