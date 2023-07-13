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Працює "Цезар". Десантники показали французьку гаубицю (відео)

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Україна, Четвер 13 липня 2023 12:39
Працює "Цезар". Десантники показали французьку гаубицю (відео) Фото: десантники показали в роботі французьку гаубицю "Цезар" (Danish_Defence)
Автор: Наталія Юрченко

Українські десантники використовують на фронті самохідні артилерійські установки "Цезар" французького виробництва. Захисники показали гаубиці в роботі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

Артилеристи десантних військ зазначають, що виконують вогневі завдання зі 155-мм самохідної артилерійської установки "Цезар". Захисники зазначають, що ці САУ українська армія отримала від народу Данії.

Десантники розповіли, що гаубиця має високу прохідність та скорострільність, а також маневрена в умовах постійних бойових дій.

"Цезар" може нести боєкомплект з 36 снарядів. Екіпаж складається з чотирьох осіб, а саме командир, водій, навідник і заряджаючий.

Данія передала Україні "Цезарі"

Нагадаємо, у лютому 2023 року Міноборони Данії заявило, що передало Україні всі гаубиці "Цезар", які країна мала на озброєнні. Точну кількість САУ не назвали, але відомо, що мова йде про не менше 20 одиниць.

Також нещодавно у Данії показали відео, як українські військові проходили навчання на "Цезарях". Тренування тривали протягом трьох тижнів.

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