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Померлих вивозили усю ніч. З'явилися деталі "прильоту" у готель з окупантами у Бердянську

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Бердянськ, Четвер 13 липня 2023 10:03
Померлих вивозили усю ніч. З'явилися деталі "прильоту" у готель з окупантами у Бердянську Фото: з'явилися деталі "прильоту" у готель з окупантами у Бердянську (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В окупованому Бердянську Запорізької області знищено готель "Дюна", де розташовувалися російські окупанти. Тіла ліквідованих до моргу вивозили всю ніч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова під час прямого включення в ефірі телемарафона.

"У тимчасово окупованому Бердянську внаслідок влучання по готелю "Дюна" протягом ночі зафіксовано активне вивезення вантажівками тіл російських військовослужбовців до місцевого моргу", - зазначив Ковальов.

Вибухи у Бердянську

Тимчасово окупований Бердянськ Запорізької області захопили російські війська з перших днів масштабного вторгнення в Україну. І хоча окупанти вважають місто своїм тилом, там постійно трапляються вибухи. Так, 11 липня жителі Бердянська чули вибухи вночі. Як повідомляли в мережі, "приліт" був готелем "Дюна".

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