Болгарія розглядає постачання Україні близько 100 бронетранспортерів

Болгарія може надати Україні близько 100 бронетранспортерів зі складів Міністерства внутрішніх справ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву депутата з "Демократичної Болгарії" Івайла Мірчева, яку наводить Euronews Bulgaria .

За його словами, ці бронетранспортери були вироблені в 1960-х і 1970-х роках. Їх придбали тодішні внутрішні війська Болгарії, але ці БТР не використовують і фактично вони більше не потрібні.

Мірчев сказав, що Болгарія багато платить за зберігання та обслуговування цієї техніки.

"До реалізації цієї ініціативи залучено прем'єр-міністра Ніколая Денкова, міністрів внутрішніх справ і оборони, голову парламентського комітету з оборони Христо Гаджева, лідера партії "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" Бойка Борисова", - сказав депутат.

Допомога від США

Мірчев висловив сподівання, що Болгарія все-таки зможе скористатися обіцяною військовою допомогою США в обмін на надання Україні радянської техніки.

Але наголосив, що в грудні минулого року адміністрація президента Болгарії Румена Радєва відмовилася від угоди з відправлення радянських озброєнь в Україну для отримання сучасних американських систем ППО за 200 мільйонів доларів.

"Радев дуже стурбований болгарською армією, але втратив шанс. Ми бачили, що надзвукові ракети Путіна в Україні збивала сучасна система ППО", - сказав Мірчев.

Він наголосив, що Болгарія досі відправила найменше зброї порівняно з іншими країнами. Депутат додав, що нещодавно планувався новий пакет до відправки, який також буде відносно невеликим.

Продаж Україні ядерного обладнання для АЕС

Івайло Мірчев також сказав, що продаж ядерного обладнання для АЕС Україні - це теж дуже вигідна угода, адже в такий спосіб Болгарія не тільки допоможемо українцям зі своєю АЕС, а й поверне значну частину своїх інвестицій.

Також це дасть змогу позбутися країні великого корупційного проєкту та засобу російського впливу в Болгарії.

Допомога від Болгарії

Нещодавно уряд Болгарії затвердив новий пакет військово-технічної допомоги для України. За обсягом його можна порівняти з першим пакетом допомоги.

Також президент України Володимир Зеленський під час переговорів з президентом Болгарії Руменом Радевим заявив, що Болгарія відмовилась надавати Україні військову допомогу, щоб нібито не загострювати ситуацію на фронті.

WSJ писало, що Болгарія наближається до угоди про продаж двох ядерних реакторів російського виробництва "Енергоатому".