Окупанти продовжують переселяти українців з окупованих територій: їх будинки займають росіяни
Російські військові продовжують застосовувати практику штучного переселення та насильницької асиміляції українців на тимчасово захоплених територіях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу.
За даними Генерального штабу, у Генічеському районі Херсонської області окупанти розпочали примусове виселення до Росії українських громадян, які до цього часу не отримали або відмовились від отримання російського громадянства, зокрема і сімей з дітьми та осіб похилого віку.
Їх місця проживання окупанти заселяють, зазвичай, представниками національних меншин із малозабезпечених верств населення РФ.
Нагадаємо, 5 травня, ми повідомляли, що в 18 населених пунктах на тимчасово окупованій частині території Запорізької області було оголошено часткову евакуацію.
До того ж РБК-Україна писало про те, що, за словами Мелітопольського міського голови Івана Федорова, російські окупанти почали масово відбирати у цивільних легкомоторні судна на окупованій частині Запорізької області.
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