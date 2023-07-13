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Коригував ракетні удари РФ по Україні. Адміністратор Telegram-каналу отримав підозру

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Четвер 13 липня 2023 10:35
Коригував ракетні удари РФ по Україні. Адміністратор Telegram-каналу отримав підозру Фото: адміністратор Telegram-каналу, який коригував ракетні удари РФ по Україні, отримав підозру (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Служба безпеки повідомила про підозру адміністратору Telegram-каналу, який став агентом ФСБ та коригував ракетні удари Росії по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

Як повідомляється, Служба безпеки зібрала докази підривної діяльності проросійського блогера Сергія Лебедєва (більш відомого під псевдонімом "Лохматий"), який переховується від правосуддя у тимчасово окупованому Донецьку.

Зловмисник працює на ФСБ як "позаштатний" журналіст московського інформагентства "РИА Новости".

Слідством встановлено, що за вказівкою російської спецслужби він займався формуванням інформаторської мережі у різних регіонах України. Для цього створив прокремлівський Telegram-канал із загальною аудиторією у понад 30 тисяч користувачів.

Зловмисник підшукував інформаторів з-поміж підписників свого каналу. Він збирав інформацію про місця базування Сил оборони, а також локації критичної та соціальної інфраструктури нашої держави.

За даними слідства, один з інформаторів передав Лебедєву координати житлової багатоповерхівки у Миколаєві, по якій агресор вдарив ракетами С-300 восени 2022 року. Тоді внаслідок обстрілу загинуло семеро мирних жителів, у тому числі неповнолітня дитина.

Також "Лохматий" залучив до негласної співпраці мешканця Закарпаття, який "зливав" блогеру локації військових частин на території регіону.

Крім того, Лебедєв неодноразово брав участь у підготовці для росТБ замовних сюжетів з тимчасово окупованих районів України. У своїх матеріалах він дискредитував вище військово-політичне керівництво нашої держави та підтримував агресивну політику Москви.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

У СБУ зазначили, що оскільки фігурант переховується від правосуддя у тимчасово окупованій частині сходу України, наразі тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Коригував ракетні удари РФ по Україні. Адміністратор Telegram-каналу отримав підозру

Інформатори та агенти ФСБ в Україні

Нещодавно СБУ затримала російського агента, який шпигував за бойовою авіацією ЗСУ у Дніпропетровській області. За кожне "завдання" місцевий мешканець отримував до 4 тисяч гривень.

Зловмисник збирав для російських окупантів розвіддані про види та кількість літаків бойової авіації ЗСУ, а також місця їх базування та напрямки вильотів. Також він передавав загарбникам локації військкоматів і намагався виявити залізничні лінії, що задіяні для постачання боєприпасів на фронт.

Також раніше СБУ затримала коригувальника російських повітряних атак на Миколаїв. Їм виявився студент, який за свої "послуги" брав по 2 тисячі гривень за кожне "завдання".

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