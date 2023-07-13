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Росіяни обстріляли село у Херсонській області: загинула жінка

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Херсонська область , Четвер 13 липня 2023 13:20
Росіяни обстріляли село у Херсонській області: загинула жінка Фото: росіяни обстріляли село Микільське у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У четвер, 13 липня, російські війська з артилерії обстріляли село Микільське у Херсонській області. Внаслідок чого загинула 85-річна жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Як повідомляється, близько 12:00 окупанти завдали артилерійського удару по населеному пункту Микільське. Один зі снарядів влучив у подвірʼя літньої жінки.

Лікарям, котрі прибули на місце трагедії, залишилося лише констатувати смерть. Жінка отримала поранення несумісні з життям.

Обстріл Херсонської області

Після звільнення українськими воїнами Херсону від окупації, в листопаді 2022 року, російські військові регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні частині регіону з артилерії та іншого озброєння.

Так, вчора загарбники обстріляли Бериславський район Херсонської області. В результаті чого одна людина отримала поранення.

Також російські окупанти завдали удару по Херсону, одна людина отримала поранення.

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