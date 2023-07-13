Пошкоджені багатоповерхівки та жертва у Києві, вибухи в регіонах: наслідки нічної атаки

Війська РФ завдали чергового масованого комбінованого удару по містах України з використанням крилатих ракет і дронів-камікадзе цієї ночі. Вибухи пролунали у столиці, Запоріжжі, Хмельницькому та Кропивницькому. В результаті атаки є руйнування, поранені та вбитий.

Що відомо про ракетну атаку по Україні в ніч на 13 липня, читайте у матеріалі РБК-Україна .

Сигнали про загрозу повітряних атак стали масово звучати в різних областях невдовзі після опівночі. У командуванні Повітряних сил ЗСУ попередили про запуск дронів-камікадзе з різних напрямків, а також крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Пізніше почали з'являтися дані про роботу протиповітряної оборони у низці регіонів, де також повідомлялося про звуки вибухів.

Атака на Київ

Внаслідок нічної атаки дронів-камікадзе на столицю поранення отримали чотири особи. Також мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Подільському районі під час гасіння загоряння у багатоквартирному житловому будинку виявили тіло загиблого.

У КМВА повідомили, що вночі внаслідок ворожої атаки випадки падіння уламків зафіксовано у Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах міста.

Пізніше мер міста додав, що у Дарницькому районі через падіння уламків сталася руйнація фасаду житлового будинку. Також у Шевченківському районі сталося спалах на балконі багатоквартирного будинку.

За даними ДСНС, рятувальники за однією з адрес ліквідували пожежу на балконі 5-поверхового 16-поверхового житлового будинку. Внаслідок пригоди було травмовано 2 особи (отруєння продуктами горіння).

Іншою адресою в 25-поверховому житловому будинку на рівні 25 поверху сталося пошкодження фасаду будівлі без подальшого горіння. До прибуття рятувальників на місці було виявлено 2 постраждалих з осколковими пораненнями, їх госпіталізовано до медичного закладу.

Ще за однією адресою сталося загоряння в 1-поверховому будинку з поширенням на дах на загальній площі 20 кв. м. Пожежу пожежники оперативно ліквідували. Крім того, вони ліквідували спалах уламків на зеленій зоні прибудинкової території.

Вибухи у Хмельницькому та інших містах

Під час повітряної тривоги журналісти "Суспільного" повідомляли про вибухи у Хмельницькому. У Хмельницькій ОВА зазначили, що вибухи лунали у Хмельницькій області. Також повідомлялося про вибухи у Кропивницькому, Херсоні та Запоріжжі. Про їхні причини та наслідки нічого не відомо.

Робота сил ППО

У КМВА повідомили, що дрони-камікадзе заходили на столицю з різних напрямків. Силами та засобами ППО у повітряному просторі Києва було виявлено та знищено близько десятка ворожих цілей.

Реакція світової спільноти на нічну атаку

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас написав у Twitter: "У Києві пролунали гучні вибухи. Мабуть, агресор відзначає саміт НАТО. Все марно".

Надзвичайний та Повноважний Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс зазначила, що прокинулася від авіанальоту на Київ, і зовсім поряд чула гучний удар.