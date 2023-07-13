Кузін назвав найгірший варіант розвитку подій на Запорізькій АЕС

Найгіршим розвитком події на Запорізькій АЕС може бути вчинення російськими окупантами теракту на працюючому реакторі. У такому разі може відбутися викид радіоактивного йоду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна в інтерв'ю "Укрінформу" .

За його словами, важко робити однозначні прогнози щодо наслідків можливого російського теракту на ЗАЕС. Так, наразі на стації певна частина енергоблоків призупинена і не експлуатується.

"Дійсно, коли атомна станція не експлуатується, там немає радіоактивного йоду, викид якого може статися під час потенційної аварії. Але треба розглядати всі можливі сценарії аварійної ситуації, оскільки ми говоримо про тероризм. І найгіршим варіантом розвитку подій є виведення енергоблоку на потужність, а потім вчинення теракту на вже працюючому реакторі. Тоді дійсно може відбутися викид радіоактивного йоду", - сказав він.

При цьому, незважаючи на те, які саме будуть ізотопи в межах ймовірного викиду, Кузін зазначив, що вони будуть призводити до сумарного опромінення певної чисельності населення, яке буде перебувати в зоні ураження.

За його словами, середньостатистична зона ураження варіюється від 30 до 50 км навколо атомних електростанцій. Така відстань залежить від потужності атомних станцій.

Щодо Запорізької АЕС, то мова йде про 50-км зону, адже це одна з найбільш потужних атомних станцій.

"Тому ми розраховуємо, що рівень забруднення на цій території може бути таким, що скоріш за все буде необхідна евакуація, якщо сам цей викид і аварія будуть максимально можливого рівня", - сказав він.

Проте головний санітарний лікар підкреслив, що більш детальні прогнози можна надавати лише тоді, коли буде детальна інформація про фактичну надзвичайну ситуацію, яка вже трапилася.

Загроза теракту на ЗАЕС

Наприкінці червня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни додатково замінували ЗАЕС. Зокрема, вони помістили вибухівку на охолоджувачі енергоблоків.

Пізніше президент України Володимир Зеленський розповів, що СБУ та розвідка повідомили йому про плани окупантів влаштувати теракт на станції з викидом радіації.

Минулого тижня Генштаб ЗСУ поінформував, що загарбники могли закласти вибухівку на дахах кількох реакторів. Вони можуть планувати провокації, щоб звинуватити українських захисників в обстрілі.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомляв, що його фахівці отримали доступ до нових об'єктів на ЗАЕС, але вони ще не можуть оглянути всю територію станції.

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