Найгарячіше в районі Мар'їнки та Авдіївки. Яка ситуація на Таврійському напрямку

Українські військові продовжують просуватися на Таврійському напрямку, відбиваючи атаки ворога. Найгарячіше наразі в районі Мар'їнки та Авдіївки (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення представника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершеня.

На Авдіївському та Маріїнському напрямках ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Його мета не змінилася - продовжуються штурми із завданням заволодіти Мар'їнкою та створити умови для охоплення Авдіївки. Армія РФ завдала авіаударів по околицях цих міст включно із Красногорівкою.

Успіхи ЗСУ

Сили оборони поступово рухаються вперед на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Однак ворог намагається повернути втрачені позиції та зосереджує свої зусилля на утриманні ротних опорних пунктів. А також проводить контратаки штурмовими групами, маючи підтримку танків та бронегруп.

ЗСУ утримують рубежі та дають гідну відсіч російським окупаційним військам.

Штурми ворога

Протягом минулої доби росіяни 25 разів атакували позиції наших бійців. Окрім того, окупанти здійснили 615 обстрілів, застосовуючи танки, реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію.

Загалом противник здійснив 11 авіаударів та 8 разів атакував з неба, застосовуючи дрони-камікадзе типу "Квадро".

Також окупанти провели невдалі наступи у бік села Рівнопіль.

Втрати ворога

За добу втрати ворога склали: вбитими 74 окупантів, пораненими - 131.

Окрім того, знищено 22 одиниці озброєння і техніки. Також українські бійці приземлили" російський БПЛА "Орлан-10".

Ситуація на фронті

За останніми даними Генштабу, українські військові продовжують просуватися на трьох напрямках фронту - Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському. ЗСУ мають успіхи поблизу Бахмута та у Запорізькій області.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 13 липня, склали 510 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 236 040 військових. Крім того, ЗСУ знищили 26 дронів.