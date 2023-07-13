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Продовжує вигадувати "загрози". Путін злякався вступу України до НАТО

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Москва, Четвер 13 липня 2023 19:34
Продовжує вигадувати "загрози". Путін злякався вступу України до НАТО Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін знову почав вигадувати "загрози" для Росії, якщо Україна стане членом Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляє РБК-Україна, заяву глави Кремля наводить ТАСС.

"Щодо членства України в НАТО, ми неодноразово говорили, це створює загрози для безпеки Росії, очевидно. І, власне, одна з причин "спеціальної воєнної операції" - це загроза вступу України до НАТО", - заявив диктатор.

При цьому Путін почав суперечити сам собі, оскільки додав, що будь-яка країна має право на забезпечення власної безпеки.

"Звичайно, вона (будь-яка країна - ред.) має право вибирати той спосіб досягнення цієї мети, який вважає для себе найбільш правильним. Є тільки одне обмеження, воно пов'язане з тим, що, досягаючи безпеку для однієї країни, не повинні створюватися загрози для іншої країни", - додав він.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, наша країна прагне вступити до НАТО, оскільки вважає такий крок найкращим для забезпечення власної безпеки. Зокрема, вступ до НАТО передбачає, що напад на нашу країну розцінюватиметься як напад на весь Альянс.

Це необхідно, щоб стримати Росію від повторного вторгнення після завершення війни.

Учора, 12 липня, у Вільнюсі завершився саміт НАТО, на якому союзники вирішили ухвалити нашу країну без виконання плану дій щодо членства.

З усіма результатами саміту для України можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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