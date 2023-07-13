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ЄС розглядає можливість відправки в Україну військових інструкторів, - ЗМІ

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Брюссель, Четвер 13 липня 2023 10:27
ЄС розглядає можливість відправки в Україну військових інструкторів, - ЗМІ Фото: ЄС розглядає можливість відправки в Україну військових інструкторів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Європейський союз розглядає можливість відправки до України військових інструкторів. Проте це станеться, коли "дозволять умови".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання El Pais.

Іспанська газета зазначає, що ЄС планує "зробити стрибок" у політиці підтримки України. Зокрема, дипломатична європейська служба, яку очолює Жозеп Боррель, хоче допомогти посилити протиповітряної оборони України та збільшити фінансування для закупки передового озброєння.

"Включно з ракетами та бойовими літаками", - йдеться у документі дипломатичної служби, який цитує El Pais.

Також Брюссель хоче розширити європейську місію з підготовки українських військ. Зараз вона базується у Німеччині та Польщі, але згодом її хочуть також "перевести" в Україну, коли "дозволять обставини".

Видання зазначає, що подібне формулювання з умовами використовували союзники на саміті НАТО, тому, ймовірно, місію переведуть в Україну після закінчення війни.

За даними ЗМІ, у документі дипломатичної служби ЄС також йдеться про "зобов'язання безпеки" перед Україною. Пропонується посилили допомогу у ремонті обладнання, яке отримала українська армія, розмінуванні, підтримка кібербезпеки для боротьби з гібридними загрозами, дезінформацією та втручанням.

Партнери посилюють допомогу Україні

Варто зазначити, що під час саміту НАТО у Вільнюсі низка країн оголосили про нові пакети військової допомоги для України. Зокрема, Велика Британія, Німеччини, Австралія, Канада та інші.

Українські військові додатково отримають броньовані машини, пускові установки ЗРК Patriot, безпілотники, ракети, боєприпаси та інше обладнання.

Детальніше про те, чим закінчився для України саміт НАТО у Вільнюсі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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