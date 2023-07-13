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Пентагон підтвердив доставку касетних боєприпасів в Україну

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Четвер 13 липня 2023 22:05
Пентагон підтвердив доставку касетних боєприпасів в Україну Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки сьогодні, 13 липня, підтвердили доставку касетних боєприпасів в Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Пентагону, про яку пише журналіст Politico Лара Селігман.

"Високопоставлений американський генерал підтверджує, що касетні боєприпаси США вже прибули в Україну", - йдеться у повідомленні.

Більше жодних подробиць на цю тему не повідомляють.

Сьогодні командувач угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Україна отримала касетні боєприпаси від США, але поки не застосовувала у війні проти Росії.

Касетні боєприпаси для України

Нещодавно у США повідомили про передачу Україні касетних боєприпасів та інше озброєння. Американський президент Джо Байден заявив, що такі снаряди допоможуть українським військовим продовжити контрнаступ.

При цьому міністр оборони Олексій Резніков розвіяв страхи щодо передачі касетних снарядів і назвав п'ять головних принципів у їхньому використанні. Зокрема, Україна застосовуватиме снаряди лише для звільнення територій України, тобто по Росії бити не буде.

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