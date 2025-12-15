РФ залишила Одесу без світла, а Зеленський на переговорах у Берліні: новини за вихідні

Зустріч у Берліні щодо миру в Україні

У неділю президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна, де зустрівся зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом.

Сторони знову обговорювали мирний план США. Сьогодні, 15 грудня, делегації продовжать переговори. За даними The Wall Street Journal, Білий дім має намір досягти мирної угоди до її кінця 2025 року.

В уряді Німеччини анонсували зустріч тет-а-тет між канцлером Фрідріхом Мерцом і Зеленським. Лідери обговорять питання економіки та обміняються думками про перебіг мирних переговорів.

Південь України без світла

У ніч на 13 грудня Росія завдала чергового комбінованого удару по Україні. Для атаки ворог застосовував дрони і різні типи ракет.

Під обстрілом опинилася енергетична інфраструктура переважно південних областей. Без світла залишилися споживачі в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Найбільші наслідки зафіксовано в Одесі та області. У ніч на 14 грудня Одеська область знову зазнала атаки.

Лукашенко помилував політв'язнів

У суботу самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив про амністію 123 політв'язнів. Серед тих, хто вийшов на волю, - колишній кандидат у президенти Віктор Бабарико, опозиціонерка Марія Колесникова і лауреат Нобелівської премії миру Алесь Біляцький.

Володимир Зеленський повідомив, що серед звільнених є і 5 українців. До слова, 114 помилуваних були відправлені в Україну, включно з Бабариком і Колесниковою. У неділю обидва опозиціонери дали брифінг пресі.

Росія знову недорахувалася НПЗ

Сили оборони України вразили Афіпський нафтопереробний завод, нафтобазу в Урюпінську та низку військових об'єктів ворога на тимчасово окупованих територіях України.

У Генштабі ЗСУ додали, що внаслідок ударів по НПЗ і нафтобазі почалися пожежі.

Росія не може захопити Покровськ

У п'ятницю в центр Покровська прибув російський пропагандист Володимир Соловйов. Тримаючи в руках триколор він оголосив про повну окупацію міста.

Однак 7 корпус ДШВ це спростував. За словами військових, у ворога не виходить прорвати оборону на півночі місті. Також вони показали відео, як збили дроном російський прапор.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський теж виступив із заявою. Він повідомив, що за останні тижні ЗСУ звільнили 16 квадратних кілометрів у Покровську.

Теракт в Австралії в день Хануки

У неділю в австралійському Сіднеї сталася стрілянина під час святкування Хануки. Загинули і постраждали десятки людей.

До вечора стало відомо, що кількість загиблих зросла до 16, серед них - дитина. Ще 40 осіб було госпіталізовано з пораненнями.