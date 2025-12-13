Мир до кінця року: Трамп направить Віткоффа на зустріч із Зеленським та лідерами Європи, - WSJ

Спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрінеться в Берліні з європейськими лідерами та президентом Володимиром Зеленським. Захід має ключове значення на тлі прагнення Білого дому досягти миру в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wll Street Journal .

Як повідомляють джерела, рішення направити Віткоффа, який очолював переговори з Україною та Росією щодо американського мирного плану, свідчить про активізацію зусиль США зі зменшення розбіжностей між Києвом і Вашингтоном. У неділю та понеділок він також проведе окремі зустрічі з представниками Франції, Великої Британії та Німеччини.

Очікується, що в берлінській зустрічі візьмуть участь президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, а також профільні радники з питань України.

Трамп обіцяв відправити когось лише коли буде прогрес

У Білому домі заявили нещодавно, що президент США Дональд Трамп погодиться направити свого офіційного представника лише за умови "достатнього прогресу"» в мирних переговорах. Прессекретарка Білого дому Каролайн Лівітт зазначила, що Трамп "втомився від зустрічей заради самих зустрічей".

Спочатку європейські лідери розраховували організувати особисту зустріч із Трампом у Європі, щоб обговорити запропоновані ними зміни до американського мирного плану.

Чи є консенсус по мирному плану

Переговори проходять на тлі відповіді України та її союзників на ініціативи США. За словами джерел, залишаються серйозні суперечності, зокрема щодо українських територій, на які претендує Москва, але від поступок якими Київ відмовляється.

Вашингтон чинить тиск на Україну та Росію з метою прийняття запропонованого плану, використовуючи підхід, подібний до того, що застосовувався під час досягнення перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Газа. Водночас у США та Європі зростають побоювання, що план передбачає для України значно більші поступки, ніж для Росії.

Напередодні Володимир Зеленський відкинув американську пропозицію щодо виведення українських військ із Донбасу для створення там "вільної економічної зони". Раніше в Києві також заявляли, що запропонований США план передбачає обмеження чисельності ЗСУ та не містить низки формулювань, які були в попередніх версіях документа. Окремо Україна наполягає на вступі до ЄС на початку 2027 року.

Трамп знову розкритикував Зеленського

Президент США Дональд Трамп знову публічно розкритикував Зеленського, заявивши, що той нібито не ознайомився з попереднім варіантом мирного плану, і фактично не дав сигналів про готовність переглянути умови Вашингтона.

За інформацією джерел, телефонна розмова Трампа з європейськими лідерами цього тижня була напруженою. Зокрема, він закликав Берлін, Париж і Лондон тиснути на Зеленського, аби той погодився на умови США, які передбачають територіальні поступки та обмеження українських збройних сил.

На цьому тлі Зеленський у п’ятницю здійснив неанонсований візит до Куп’янська, де записав відеозвернення на підтримку українських військових. Він наголосив, що заяви Росії про контроль над містом не відповідають реальності.