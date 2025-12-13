Завдяки допомозі США ще п'ятьох українців відпустили з Білорусі, - Зеленський

Білоруський режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка за домовленістю з США звільнив низку політв'язнів, серед яких - п'ятеро громадян України. Вони повертаються додому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов доповів про підготовку спецзаходів для звільнення українських громадян, які були в ув'язненні на території Білорусі.

"Завдяки активній ролі Сполучених Штатів та співпраці наших розвідок зараз повертаються на свободу близько сотні людей, зокрема пʼятеро українців. Допомагаємо нашим американським партнерам, щоб була відповідна допомога Україні. За потреби залучаються також спеціальні служби наших сусідів у Європі", - зазначив президент.

Зеленський додав, що доручив ГУР та іншим службам, представленим в Координаційному штабі, максимально активізувати роботу на напрямку звільнення українських військовополонених, які перебувають в Росії.

"Щоб до нового року могло відбутися звільнення українських військовополонених. Памʼятаємо про всіх наших людей, які досі в російському полоні", - відзначив він.

Тим часом у Білорусі підтвердили, що за домовленістю з США звільняють 123 політичних в'язнів, яких кинув за ґрати режим Лукашенка. Підтвердження опублікували канали, неофіційно пов'язані із самопроголошеним президентом. Звільнення пов'язали зі скасуванням санкцій проти калійної промисловості Білорусі.

"Главою держави прийнято рішення про помилування 123 громадян різних країн, засуджених згідно із Законами Республіки Білорусь за скоєння злочинів різного спрямування", - написав один з каналів.

Загалом, заявили там, за останній час завдяки зусиллям інших держав з катівень режиму Лукашенка звільнили 156 осіб. Серед них громадями Великобританії, США, Литви, України, Латвії, Австралії, Японії.