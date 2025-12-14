ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

У Берліні розпочалася зустріч Зеленського з командою Трампа

Неділя 14 грудня 2025 17:41
UA EN RU
У Берліні розпочалася зустріч Зеленського з командою Трампа Фото: Володимир Зеленський на перемовинах в Берліні (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Едуард Ткач

У неділю, 14 грудня, у Берліні розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з представниками Трампа з питання завершення війни. Сторони знову продовжують роботу над мирним планом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави і західні ЗМІ.

Як пишуть медіа, Зеленського, українську делегацію, а також спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа і зятя президента США Джареда Кушнера - зустрів канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Зустріч відбувається в будівлі федерального канцлера в Берліні. Президент України вже підтвердив початок переговорів.

"Почали зустріч", - написав він у Telegram.

За кілька годин до переговорів Зеленський повідомив, що робота йде над кожним пунктом драфта.

"Багато важливих деталей, над кожним пунктом кожного драфта уважно працюємо. Головне, щоб усі кроки, які узгодимо з партнерами, могли реально спрацювати заради гарантованої безпеки. Тільки надійні гарантії спрацюють на мир. Розраховуємо, що партнери теж і надалі працюватимуть конструктивно", - йшлося його в пості.

Мирний план США

Нагадаємо, що США, Україна та Європа вже майже впродовж місяця доопрацьовують американський мирний план, який у початковій версії був явно на користь Росії.

Днями була інформація, що сторони обговорюють наразі три ключові ініціативи, а саме: рамковий документ, угоду про гарантії безпеки і документ, який визначає принципи післявоєнного відновлення.

Найскладнішим наразі є питання територій, оскільки Вашингтон вимагає віддати Донбас, але Україна відкидає подібні пропозиції.

Водночас Зеленський сьогодні розповів, що США запропонували компроміс - ЗСУ вийдуть із Донбасу, а армія РФ "не заходитиме на частини нашого Сходу". Однак президент вважає, що якщо українські війська мають відходити, то й аналогічно мають вчинити росіяни. За словами Зеленського, на цей момент у США немає поки що відповіді.

Також у ЗМІ була інформація, що США готові надати Україні гарантії безпеки за аналогією статті 5 НАТО. Зеленський, коментуючи цю тему, зазначив, що наша країна від початку хотіла вступити в НАТО, але цього не хочуть партнери в США і Європі. З цієї причини він сказав, що двосторонні гарантії безпеки від США, а також від європейських партнерів та інших країн - це вже є компроміс з боку України.

Варто додати, що Україна спільно з європейськими партнерами доопрацювала власне бачення мирного врегулювання і відправила план у США. Станом на 14 грудня, як сказав президент, Україна ще не отримала офіційної реакції від США.

Зустріч у Берліні

Нагадаємо, що 13 грудня в Парижі мала відбутися зустріч між Україною, США та Європою щодо мирного плану. Однак із невідомої причини її скасували.

Одразу після цього у ЗМІ з'явилася інформація, що цими вихідними, і як стало відомо - саме сьогодні, триває зустріч у Берліні між Україною та США. Крім того, будуть переговори з європейськими партнерами. За даними WSJ, Білий дім має намір досягти мирної угоди щодо України до кінця 2025 року.

