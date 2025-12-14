У Берліні розпочалася зустріч Зеленського з командою Трампа

У неділю, 14 грудня, у Берліні розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського з представниками Трампа з питання завершення війни. Сторони знову продовжують роботу над мирним планом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави і західні ЗМІ.

"Багато важливих деталей, над кожним пунктом кожного драфта уважно працюємо. Головне, щоб усі кроки, які узгодимо з партнерами, могли реально спрацювати заради гарантованої безпеки. Тільки надійні гарантії спрацюють на мир. Розраховуємо, що партнери теж і надалі працюватимуть конструктивно", - йшлося його в пості.

За кілька годин до переговорів Зеленський повідомив, що робота йде над кожним пунктом драфта.

Мирний план США

Нагадаємо, що США, Україна та Європа вже майже впродовж місяця доопрацьовують американський мирний план, який у початковій версії був явно на користь Росії.

Днями була інформація, що сторони обговорюють наразі три ключові ініціативи, а саме: рамковий документ, угоду про гарантії безпеки і документ, який визначає принципи післявоєнного відновлення.

Найскладнішим наразі є питання територій, оскільки Вашингтон вимагає віддати Донбас, але Україна відкидає подібні пропозиції.

Водночас Зеленський сьогодні розповів, що США запропонували компроміс - ЗСУ вийдуть із Донбасу, а армія РФ "не заходитиме на частини нашого Сходу". Однак президент вважає, що якщо українські війська мають відходити, то й аналогічно мають вчинити росіяни. За словами Зеленського, на цей момент у США немає поки що відповіді.

Також у ЗМІ була інформація, що США готові надати Україні гарантії безпеки за аналогією статті 5 НАТО. Зеленський, коментуючи цю тему, зазначив, що наша країна від початку хотіла вступити в НАТО, але цього не хочуть партнери в США і Європі. З цієї причини він сказав, що двосторонні гарантії безпеки від США, а також від європейських партнерів та інших країн - це вже є компроміс з боку України.

Варто додати, що Україна спільно з європейськими партнерами доопрацювала власне бачення мирного врегулювання і відправила план у США. Станом на 14 грудня, як сказав президент, Україна ще не отримала офіційної реакції від США.

Зустріч у Берліні

Нагадаємо, що 13 грудня в Парижі мала відбутися зустріч між Україною, США та Європою щодо мирного плану. Однак із невідомої причини її скасували.

Одразу після цього у ЗМІ з'явилася інформація, що цими вихідними, і як стало відомо - саме сьогодні, триває зустріч у Берліні між Україною та США. Крім того, будуть переговори з європейськими партнерами. За даними WSJ, Білий дім має намір досягти мирної угоди щодо України до кінця 2025 року.