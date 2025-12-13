ua en ru
Сб, 13 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Летіли "Кинджали", балістика і крилаті ракети "Калібр": що відомо про атаку на Одесу та область

Субота 13 грудня 2025 04:19
UA EN RU
Летіли "Кинджали", балістика і крилаті ракети "Калібр": що відомо про атаку на Одесу та область Фото: в Одесі сталися перебої зі світлом та водою (facebook.com/DSNSPOLTAVA)
Автор: Едуард Ткач

Російська Федерація в ніч на суботу, 2 вересня, масовано атакувала ракетами Одесу, область та низку інших міст. Ворог бив кілька разів, наразі вже відомо про блекаут.

РБК-Україна розповідає все, що відомо про нічний удар росіян.

Головне:

  • ворог запустив дрони, "Калібри", балістику і "Кинджали";
  • в Одесі виникли перебої зі світлом та водою;
  • у мережі пишуть, що частковий блекаут виник в Одеській, й Херсонській та Миколаївській областях.

Чим били росіяни

За даними Повітряних сил, з початком нової доби в напрямку Одеси летіли декілька груп ударних дронів. Вже о 00:20 в місті пролунали вибухи. Паралельно у ЗМІ писали, що вибухи було чути в Дніпрі.

Починаючи з 00:40 для низки областей існувала ракетна небезпека. Згодом через Херсонську область та з акваторії Чорного моря полетіли крилаті ракети "Калібр".

Ворожі цілі тримали курс на Одесу, Миколаїв та низку інших населених пунктів Одеської області. Окрім того, паралельно о 01:30 в напрямку Одеси фіксувалися пуски балістики. В цей момент в обох містах пролунали вибухи.

Також росіяни за цю ніч тричі піднімали у небо літаки МіГ-31К, а саме о 01:11, 02:24 і 02:58. Саме після другого зльоту Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски аеробалістичних ракет "Кинджал", які тримали курс в напрямку Одеської області.

Після цього в Одесі та Кропивницькому було чути вибухи. Судячи з цього, це був перший випадок за всю війну, або перший орієнтовно з травня 2022 року, коли РФ застосувала "Кинджал" для удару по Одеській області.

Зазначимо, що на тлі ракетної атаки вибухи було чути також в Подільську Одеської області.

Перші наслідки атаки РФ по Одесі

За даними РБК-Україна, після дронової та ракетної атаки в Одесі виникли перебої зі світлом та водою.

Водночас на сайті ДТЕК вказано, що світло через локальну аварію в мережі зникло у частині Одеського, Пересипського та Приморського районів.

Летіли &quot;Кинджали&quot;, балістика і крилаті ракети &quot;Калібр&quot;: що відомо про атаку на Одесу та область

Щодо інших наслідків в Одесі чи області, наразі офіційно поки що нічого невідомо.

Наслідки в інших регіонах

У мережі цієї ночі була інформація, що в Кривому Розі зафіксовано стрибки напруги до 160В, а у Херсонській та Миколаївській областях частковий блекаут. Це сталося на тлі ракетної атаки.

При підготовці матеріалу використовувались дані Повітряних сил та інформація від місцевої влади.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Одеса
Новини
Росія вдарила балістикою по кораблях в портах Одеси і Чорноморська (фото, відео)
Росія вдарила балістикою по кораблях в портах Одеси і Чорноморська (фото, відео)
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі