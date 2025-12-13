Летіли "Кинджали", балістика і крилаті ракети "Калібр": що відомо про атаку на Одесу та область

Російська Федерація в ніч на суботу, 2 вересня, масовано атакувала ракетами Одесу, область та низку інших міст. Ворог бив кілька разів, наразі вже відомо про блекаут.

РБК-Україна розповідає все, що відомо про нічний удар росіян.

Головне:

ворог запустив дрони, "Калібри", балістику і "Кинджали";

в Одесі виникли перебої зі світлом та водою;

у мережі пишуть, що частковий блекаут виник в Одеській, й Херсонській та Миколаївській областях.

Чим били росіяни

За даними Повітряних сил, з початком нової доби в напрямку Одеси летіли декілька груп ударних дронів. Вже о 00:20 в місті пролунали вибухи. Паралельно у ЗМІ писали, що вибухи було чути в Дніпрі.

Починаючи з 00:40 для низки областей існувала ракетна небезпека. Згодом через Херсонську область та з акваторії Чорного моря полетіли крилаті ракети "Калібр".

Ворожі цілі тримали курс на Одесу, Миколаїв та низку інших населених пунктів Одеської області. Окрім того, паралельно о 01:30 в напрямку Одеси фіксувалися пуски балістики. В цей момент в обох містах пролунали вибухи.

Також росіяни за цю ніч тричі піднімали у небо літаки МіГ-31К, а саме о 01:11, 02:24 і 02:58. Саме після другого зльоту Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски аеробалістичних ракет "Кинджал", які тримали курс в напрямку Одеської області.

Після цього в Одесі та Кропивницькому було чути вибухи. Судячи з цього, це був перший випадок за всю війну, або перший орієнтовно з травня 2022 року, коли РФ застосувала "Кинджал" для удару по Одеській області.

Зазначимо, що на тлі ракетної атаки вибухи було чути також в Подільську Одеської області.

Перші наслідки атаки РФ по Одесі

За даними РБК-Україна, після дронової та ракетної атаки в Одесі виникли перебої зі світлом та водою.

Водночас на сайті ДТЕК вказано, що світло через локальну аварію в мережі зникло у частині Одеського, Пересипського та Приморського районів.





Щодо інших наслідків в Одесі чи області, наразі офіційно поки що нічого невідомо.

Наслідки в інших регіонах

У мережі цієї ночі була інформація, що в Кривому Розі зафіксовано стрибки напруги до 160В, а у Херсонській та Миколаївській областях частковий блекаут. Це сталося на тлі ракетної атаки.

При підготовці матеріалу використовувались дані Повітряних сил та інформація від місцевої влади.