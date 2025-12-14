Сили оборони уразили Афіпський НПЗ, нафтобазу та ще низку об’єктів ворога, - Генштаб

Сили оборони уразили Афіпський нафтопереробний завод, нафтобазу в Урюпінську та низку об’єктів ворога на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

Окрім того, на ТОТ українського Криму, наші воїни уразили дві бази ПММ, радіолокаційну станцію "Каста-2Е2" і дороговартісний елемент для систем ППО С-300/С-400 - радіолокаційну станцію 96Л6Е.

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області під удари потрапили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" та ворожа лабораторія безпілотних комплексів.

Так, у Донецькійї області уражено станцію радіоелектронної боротьби "Волна-2", два пункти управління різних підрозділів 76-ї десантно-штурмової дивізії окупантів, станцію радіоелектронної боротьби, а також радіолокаційну станцію "Імбир".

Також завдано ударів по об’єктах і цілях противника на тимчасово окупованих територіях України.

Крім того, уражено нафтобазу "Урюпінська" у Волгоградській області РФ. На об’єкті зафіксовано вибухи та пожежу.

"У межах заходів зі зниження наступального потенціалу противника та ускладнення логістичного забезпечення військових частин російських окупаційних військ, підрозділи Сил оборони України уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу (Краснодарський край, РФ)", - йдеться в повідомленні.

Атаки на НПЗ Росії

Нагадаємо, у ніч на 13 грудня дрони атакували нафтопереробний завод у російському Саратові. Відомо, що НПЗ тільки нещодавно відновив свою роботу.

Днем раніше Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області РФ. Також було завдано ударів по складу боєприпасів та місцях зосередження окупантів на Донеччині.

У ніч на 6 грудня 2025 року підрозділи Сил оборони України завдали ударів по важливих для російських військ об’єктах у Рязанській області РФ та на тимчасово окупованій Луганській області.

За офіційною інформацією, українські сили уразили інфраструктуру Рязанського нафтопереробного заводу.