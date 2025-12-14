ua en ru
Нд, 14 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ усю ніч атакує Одещину дронами, КАБами та ракетами: тривога триває 5 годин

Україна, Неділя 14 грудня 2025 09:00
UA EN RU
РФ усю ніч атакує Одещину дронами, КАБами та ракетами: тривога триває 5 годин Ілюстративне фото: РФ усю ніч атакувала Одещину дронами, КАБами та ракетами (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Кава

Російські війська в ніч на 14 грудня масовано атакують Одеську область із повітря. Ворог застосовує різні типи озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та карту повітряних тривог.

За даними Повітряних сил, ворог спрямовував ударні безпілотники у бік Затоки та Чорноморського, а також здійснював скидання керованих авіабомб у напрямку Затоки.

Окрім цього у регіоні оголошувалась ракетна небезпека, рух швидкісних цілей фіксувався у апрямку Чорноморська.

Станом на 08:50 повітряна тривога в регіоні триває вже понад п’яти годин. Ба більше, у соцмережах з’являються повідомлення про вибухи та ймовірні прильоти. Однак офіційна інформація від місцевої влади щодо наслідків атаки наразі відсутня.

Удар РФ по енергетиці

Варто нагадати, що в ніч на 13 грудня російська армія завдала ракетно-дронового удару по об'єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії в південних областях України.

В результаті обстрілу без світла залишилися споживачі в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Раіше повідомлялось, що в Одесі ведуться роботи з відновлення подачі електроенергії, води та опалення. При цьому глава ГВА Сергій Лисак уточнив, що робити прогнози поки ще рано.

Також росіяни завдали удару по критичній та промисловій інфраструктурі Миколаївської області. Ворог атакував регіон ракетами та дронами.

Детальніше про наслідки нічної атаки РФ по Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Війна в Україні Ракетна атака Атака дронів
Новини
Одесі почали повертати світло, але конкретні прогнози будуть пізніше, - МВА
Одесі почали повертати світло, але конкретні прогнози будуть пізніше, - МВА
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі