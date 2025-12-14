РФ усю ніч атакує Одещину дронами, КАБами та ракетами: тривога триває 5 годин
Російські війська в ніч на 14 грудня масовано атакують Одеську область із повітря. Ворог застосовує різні типи озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та карту повітряних тривог.
За даними Повітряних сил, ворог спрямовував ударні безпілотники у бік Затоки та Чорноморського, а також здійснював скидання керованих авіабомб у напрямку Затоки.
Окрім цього у регіоні оголошувалась ракетна небезпека, рух швидкісних цілей фіксувався у апрямку Чорноморська.
Станом на 08:50 повітряна тривога в регіоні триває вже понад п’яти годин. Ба більше, у соцмережах з’являються повідомлення про вибухи та ймовірні прильоти. Однак офіційна інформація від місцевої влади щодо наслідків атаки наразі відсутня.
Удар РФ по енергетиці
Варто нагадати, що в ніч на 13 грудня російська армія завдала ракетно-дронового удару по об'єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії в південних областях України.
В результаті обстрілу без світла залишилися споживачі в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях.
Раіше повідомлялось, що в Одесі ведуться роботи з відновлення подачі електроенергії, води та опалення. При цьому глава ГВА Сергій Лисак уточнив, що робити прогнози поки ще рано.
Також росіяни завдали удару по критичній та промисловій інфраструктурі Миколаївської області. Ворог атакував регіон ракетами та дронами.
Детальніше про наслідки нічної атаки РФ по Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.