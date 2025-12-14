Переговори делегацій США та України в Берліні триватимуть і в понеділок, - ЗМІ

У понеділок, 15 грудня, у Берліні триватимуть переговори між українською та американською делегаціями щодо мирного плану США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt .

"Завтра, у понеділок, у Берліні продовжаться спроби виступити посередником у потенційному припиненні вогню між Україною і Росією. Конкретні пропозиції, що перебувають на розгляді, поки що не розголошуються", - йдеться в публікації.

Також видання пише, що попередньо, США визнали перспективи успіху в берлінських переговорах.

Наразі переговори між делегаціями України та США, розпочаті в неділю, тривають уже понад три години. За даними Welt, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі обох делегацій залишив переговори. Водночас модератором на переговорах залишився помічник канцлера Гюнтер Зауттер.

Низка ЗМІ пишуть, що на переговорах обговорюється питання Донбасу і гарантій безпеки, але деталі невідомі.