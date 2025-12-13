Знеструмлення у шести регіонах: що відбувається з енергосистемою України після атаки РФ

У ніч на 13 грудня російські війська завдали ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у кількох регіонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.

За даними відомства, під атакою опинилися об’єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях.

Внаслідок обстрілів на ранок знеструмленими залишаються споживачі в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях.

В Україні розгорнули антикризовий штаб після атаки РФ по енергетиці

Для ліквідації наслідків ударів у південних регіонах країни розгорнуто Антикризовий штаб з відновлення та стабілізації роботи енергетичної інфраструктури. До його роботи залучені профільні заступники міністрів та керівники центральних органів виконавчої влади. Очолив штаб заступник міністра енергетики України Олександр В’язовченко.

У Міненерго зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу після покращення безпекової ситуації. Енергетики працюватимуть над якнайшвидшим відновленням електропостачання для всіх абонентів.

Також у відомстві повідомили, що 13 грудня в усіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії. Окрім цього, продовжують діяти обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.