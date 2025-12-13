Знеструмлення у шести регіонах: що відбувається з енергосистемою України після атаки РФ
У ніч на 13 грудня російські війська завдали ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у кількох регіонах України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго.
За даними відомства, під атакою опинилися об’єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Чернігівській, Одеській та Миколаївській областях.
Внаслідок обстрілів на ранок знеструмленими залишаються споживачі в Одеській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській областях.
В Україні розгорнули антикризовий штаб після атаки РФ по енергетиці
Для ліквідації наслідків ударів у південних регіонах країни розгорнуто Антикризовий штаб з відновлення та стабілізації роботи енергетичної інфраструктури. До його роботи залучені профільні заступники міністрів та керівники центральних органів виконавчої влади. Очолив штаб заступник міністра енергетики України Олександр В’язовченко.
У Міненерго зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу після покращення безпекової ситуації. Енергетики працюватимуть над якнайшвидшим відновленням електропостачання для всіх абонентів.
Також у відомстві повідомили, що 13 грудня в усіх регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії. Окрім цього, продовжують діяти обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
Обстріл України 13 грудня
У ніч на суботу, 13 грудня, Росія здійснила найпотужнішу атаку по півдню України, застосувавши ракети різних типів та ударні безпілотники.
Основним об’єктом ударів стала критична й промислова інфраструктура Миколаївської області. Атака ракетами та дронами тривала щонайменше до 08:40.
У результаті обстрілу знеструмлено низку населених пунктів Баштанського та Миколаївського районів. Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич повідомив, що аварійні служби працюють над відновленням електропостачання, даних про постраждалих немає.
Через проблеми зі світлом у Миколаєві громадський транспорт тимчасово курсує з обмеженнями.
Детальніше про нічну атаку - у матеріалі РБК-Україна.