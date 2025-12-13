Росіяни масовано атакували Одесу та область: пошкоджені енергооб'єкти, є постраждалі

Російські війська вночі 13 грудня масовано атакували цивільні та енергетичні об'єкти в Одеській області. У більшій частині Одеси відсутнє тепло- та водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера , начальника Одеської МВА Сергія Лисака та ДСНС .

За інформацією Лисака, внаслідок ворожої атаки без електропостачання залишилися всі тягові підстанції Одеси, робота трамваїв та тролейбусів тимчасово призупинена.

Бюветні комплекси працюють від генераторів. Також організований підвіз технічної води в райони.

У місті цілодобово працюють Пункти незламності. Міські лікарні переведено на автономну роботу від альтернативних джерел живлення. Забезпечено запас води та палива.

За словами Лисака, внаслідок масованої ворожої атаки на Одесу, знеструмлені обʼєкти енергетичної інфраструктури. У більшій частині міста відсутнє тепло- та водопостачання.

"Зважаючи на те, що повітряна атака триває, закликаю жителів області не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати у безпечних місцях", - наголосив глава ОВА.

За даними ДСНС, постраждали четверо людей. Також сталося загоряння на обʼєктах енергетичної інфраструктури, складських приміщень з текстильною продукцією. Пошкоджені житлові будинки, адмінбудівля, цивільні та пожежне авто.

Внаслідок російських ударів виникли займання, пошкоджено адміністративні будівлі та обʼєкти енергетики. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків. В окремих районах області спостерігаються перебої з електропостачанням.

"Одещина переживає одну з наймасованіших повітряних атак ворога. Упродовж ночі є пошкодження об’єктів цивільного призначення, енергетичної та промислової інфраструктури", - повідомив Кіпер.

Обстріл України 13 грудня

Нагадаємо, у ніч на суботу, 13 грудня, Росія завдала наймасованішого удару по півдню України. Ворог застосував ракети різного типу та ударні дрони.

Зокрема, росіяни завдали удару по критичній та промисловій інфраструктурі Миколаївської області. Ворог атакував регіон ракетами та дронами. Станом на 08:40 атака все ще тривала.

Внаслідок атаки без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. За словами міського голови Олександра Сенкевича, тривають відновлювальні роботи, інформації про постраждалих немає.

У Миколаєві через перебої з електроенергією громадський транспорт працює з обмеженнями.

Детальніше про нічну атаку - у матеріалі РБК-Україна.