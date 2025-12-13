ЗСУ деокупували в Покровську близько 16 квадратних кілометрів, - Сирський

Українські військові повернули під свій контроль близько 16 квадратних кілометрів в Покровську Донецької області. Це сталося за кілька тижнів.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Він поінформував, що в окремі дні кількість боїв на фронті досягає 300, що є найбільшим показником від початку війни. Водночас чисельність армії РФ вже тривалий час становить 710 тисяч, бо завдяки роботі ЗСУ ворогу не вдається наростити показник і перекрити втрати.

"Так, ціною величезних втрат противник у листопаді зміг узяти під контроль деякі наші території. Втім, заяви російської пропаганди про темпи просування військ РФ не відповідають дійсності", - наголосив Сирський.

Ба більше, на деяких важливих напрямках ЗСУ ведуть активні дії та зачищають населені пункти від противника. Серед таких - місто Покровськ.

"Тривають наші активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. У самому Покровську за крайні кілька тижнів ми змогли повернути під контроль близько 16 квадратних кілометрів у північній частині міста. Логістика в Мирноград складна, але продовжується", - розповів головнокомандувач ЗСУ.

Також Сирський додав, що на Куп’янському, Костянтинівському та Придніпровському оперативних напрямках втрат території не допущено.

"Висловлюю глибоку вдячність українським солдатам, сержантам та офіцерам, які гідно тримають стрій, є найкращим гарантом нашої незалежності та найсильнішим аргументом на переговорах для досягнення справедливого миру. Ми продовжуємо нищити ворога, виснажувати його армію та економіку", - резюмував він.