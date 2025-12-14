ua en ru
Нд, 14 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Мерц зустрінеться із Зеленським тет-а-тет: обміняються думками про мирні переговори

Неділя 14 грудня 2025 22:35
UA EN RU
Мерц зустрінеться із Зеленським тет-а-тет: обміняються думками про мирні переговори Фото: Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Завтра в понеділок, 15 грудня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зустрінеться в Берліні з президентом України Володимиром Зеленським. Сторони обговорять питання економіки та мирні переговори.

Про це заявив прес-секретар уряду Німеччини Штефан Корнеліус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на APA.

"У понеділок канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прийме Володимира Зеленського для проведення німецько-українських економічних переговорів та обміну думками щодо перебігу мирних переговорів по Україні", - сказав Корнеліус.

Він додав, що після цієї зустрічі до обговорень долучаться кілька лідерів ЄС і НАТО.

"Цього вечора до обговорень долучаться численні глави європейських держав і урядів, а також лідери ЄС і НАТО", - резюмував прес-секретар німецького уряду.

Зустріч у Берліні щодо мирного плану Трампа

Нагадаємо, що Україна, США і Європа вже майже протягом місяця працюють над новим мирним планом, який розробив Вашингтон у координації з Москвою.

Доопрацювання почалися через те, що початкова версія документа була вигідна Росії і практично включала всі основні "хотілки" Москви.

Наразі мирний план уже змінився і скоротився з 28 пунктів до 20. Зараз сторони обговорюють три ключові ініціативи: рамковий документ, угоду про гарантії безпеки і документ, що визначає принципи післявоєнного відновлення.

У суботу видання WSJ анонсувало, що президент США Дональд Трамп відправить до Берліна свого спецпредставника Стіва Віткоффа для перемовин із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

За словами джерел, Білий дім має намір досягти мирної угоди до кінця року.

Сьогодні зустріч у Берліні між делегаціями США та України відбулася і тривала понад 3 години. Деталі переговорів не розголошуються. Однак радник Зеленського Дмитро Литвин повідомив, що сторони домовилися продовжити переговори завтра.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Берлін Фрідріх Мерц Мирні переговори Війна в Україні мирний план США
Новини
У кінці рамкового плану з 20 пунктів йдеться про припинення вогню, - Зеленський
У кінці рамкового плану з 20 пунктів йдеться про припинення вогню, - Зеленський
Аналітика
Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Більше не друзі? Як Трамп змінює стратегію США і чим це загрожує Європі