РФ атакувала Україну понад 260 дронами, а Зеленський провів пресконференцію: новини за вихідні

Російські окупанти в ніч на неділю, 23 лютого запустили по Україні 267 "Шахедів". А український президент Володимир Зеленський провів пресконференцію.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Зеленський провів пресконференцію

В неділю, 23 лютого, президент Володимир Зеленський дав велику пресконференцію до третіх роковин повномасштабної війни Росії проти України.

Під час зустрічі з журналістами глава України відповів на низку питань про відносини з президентом США Дональдом Трампом, угоду про видобуток копалин, гарантії безпеки та мирний процес.

Головні заяви з пресконференції президента зібрало РБК-Україна у своєму матеріалі.

Атака "Шахедів" по Україні

В ніч на 23 лютого російські окупанти випустили по Україні 3 балістичні ракети та рекордну кількість дронів, а саме - 267.

За словами Зеленського, напередодні третьої річниці війни Росія здійснила найбільшу атаку на Україну.

Зокрема, під ударом перебували Київ, Одеська область, Кривий Ріг, Запоріжжя і не тільки. Детальніше про наслідки атаки та постраждалих - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що станом на 8 ранку 23 лютого сили ППО збили 138 ударних безпілотників. Ще 119 було локаційно втрачено, три з них полетіли в напрямку Білорусі, а один - у Росію.

Вибори в Німеччині

В неділю в Німеччині пройшли вибори. Згідно з екзит-полами, перше місце здобули ХДС/ХСС, друге місце дісталося партії АдН, а третє - СДПН.

Зазначимо, що для соціал-демократів це був найгірший результат на федеральних виборах.

Детальніше про можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Після оголошення результатів екзит-полу лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц заявив, що його партія виграла вибори.

Форум "Україна. Рік 2025"

У Києві відбувся форум "Україна. Рік 2025" за участі керівників державних інституцій.

Зокрема під час нього керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданов пояснив, що блокування Starlink в Україні немає. Водночас пояснив, що "сірі" термінали з боку РФ все ж глушать.

Зауважимо, що днями Reuters писало, що переговорники від США чинять тиск на Україну, вимагаючи від Києва надати доступ до стратегічно важливих мінеральних ресурсів. За даними ЗМІ, під час переговорів з українською владою американська сторона порушила питання про можливе відключення країни від Starlink.

Водночас, за словами керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка, в Україні не відключають супутникового інтернету Starlink.

А глава Міноборони Рустем Умєров під час Форуму зауважив, що в України є альтернативи у разі відключення системи Starlink.

Водночас керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко повідомив, що Україна обізнана з планами Росії щонайменше до 2030 року.

Уряд продовжить терміни перебронювання працівників

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін подовжив термін підтвердження критичного статусу підприємств до 31 березня.

Перебронювання працівників також триватиме довше.

Центр Києва перекриють для дорожнього руху

У Києві сьогодні, 24 лютого, в центральній частині столиці запровадять тимчасові обмеження дорожнього руху.

Жителів столиці просять врахувати такі заходи. Зазначається, що такі обмеження будуть вжиті 24 лютого у зв'язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

РБК-Україна писало, де саме 24 лютого будуть перекриті дороги.

Трамп назвав дату наступного раунду переговорів із РФ у Саудівській Аравії

Президент США Дональд Трамп оголосив про другий раунд мирних переговорів щодо України з російськими дипломатами. Euronews заявив, що він відбудеться вже наступного тижня.

Детальніше можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Велика Британія оголосить про пакет санкцій проти Росії

Сьогодні, 24 лютого, Британія оголосить про пакет санкцій проти Росії. Примітно, що заходи будуть спрямовані на посилення підтримки Києва в боротьбі з російською агресією.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі повідомив, що в понеділок 24 лютого буде оголошено найбільший пакет санкцій проти Росії з початку російсько-української війни.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні, 24 лютого, в Україні буде холодно. А сніг імовірний у трьох регіонах.

До того ж мороз вночі мінімально опуститься до -14 градусів відразу в трьох областях. Детальніше про прогноз погоди на понеділок, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.