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РФ випустила по Україні балістику і майже 270 дронів з семи напрямків. Скільки збила ППО

Україна, Неділя 23 лютого 2025 08:34
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РФ випустила по Україні балістику і майже 270 дронів з семи напрямків. Скільки збила ППО Фото: ППО збила 138 з 267 дронів під час атаки РФ 23 лютого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 23 лютого Росія випустила по Україні 267 дронів та три балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23. ППО збила більше половини з БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 23 лютого противник атакував 267 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів", - йдеться у повідомленні.

Безпілотники окупанти запускали із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда, а також трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Криму.

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 8:00 підтверджено збиття 138 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів", - зазначили у Повітряних силах.

ППО працювала у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Крім того, 119 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, три із них полетіли у напрямку Білорусі, один - в Росію.

Наслідки атаки РФ

Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпропетровщина, Одещина, Полтавщина, Київщина та Запоріжжя.

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