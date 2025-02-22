Трамп назвав дату наступного раунду переговорів із РФ у Саудівській Аравії, - Euronews
Президент США Дональд Трамп оголосив про другий раунд мирних переговорів щодо України з російськими дипломатами. Він відбудеться вже наступного тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.
Як пише видання, Трамп анонсував новий етап переговорів про припинення вогню в Україні між делегаціями США і РФ у заяві, опублікованій громадською мережею C-Span.
За словами Трампа, переговори відбудуться в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді 25 лютого, за тиждень після першого раунду, який відбувся в тому ж місті минулого вівторка.
Видання також нагадує, що після зустрічі держсекретар США Марко Рубіо заявив, що сторони загалом домовилися про досягнення трьох цілей.
- відновити штатний розклад своїх посольств у Вашингтоні та Москві;
- створити групу високого рівня для підтримки мирних переговорів щодо України;
- а також вивчити можливості тісніших відносин та економічного співробітництва.
Водночас він наголосив, що переговори, в яких узяли участь його російський колега Сергій Лавров та інші високопоставлені російські чиновники, поклали початок діалогу і що попереду ще велика робота.
Euronews також зазначає, що перший раунд переговорів в Ер-Ріяді спонукав європейських союзників згуртуватися навколо президента України Володимира Зеленського, який занепокоєний передбачуваним поворотом Трампа в бік Москви і побоюється, що переговори відбуватимуться без прямої участі України і на користь Росії.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп погрожує Україні наслідками в разі не підписання Києвом угоди про надання Штатам доступу до українських копалин. Він віщує, що якщо цього не станеться, то Україна матиме "багато проблем".
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