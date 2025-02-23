Блокування Starlink в Україні немає, але "сірі" термінали з боку РФ глушать, - Буданов

Системного блокування Starlink в Україні немає. Водночас на передовій глушать “сірі” термінали з російського боку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова під час Форуму "Україна. Рік 2025".