Україна знає про плани Росії мінімум до 2030 року, - глава СЗР

Служба зовнішньої розвідки України обізнана з планами Росії щодо України та інших держав. Київ має дані про цілі ворога щонайменше до 2030 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка під час Форуму "Україна. Рік 2025".

Іващенко заявив, що Служби зовнішньої розвідки України об'єктивно розуміє та працює з загрозами, які сьогодні існують.

"Розуміємо і виклики майбутнього... Ми сьогодні розуміємо, що відбувається всередині РФ, які там плани, процеси. Плани щодо України, плани щодо інших держав. Ми вивчили й продовжуємо вивчати сильні та слабкі сторони противника. Ми обізнані про перспективні плани, обізнані про ці плани щонайменше до 2030 року", - наголосив він.

Водночас керівник СЗР наголосив, що російський диктатор Володимир Путіну не має наміру завершувати війну в Україні.

"Чи хоче РФ і Путін завершувати війну? Ні, не хоче. Сьогодні Росії потрібна вся Україна, всі її території, всі землі. Завтра їй будуть потрібні держави Східної Європи, а потім - країни Центральної Азії", - відзначив він.