Україна знає про плани Росії мінімум до 2030 року, - глава СЗР
Служба зовнішньої розвідки України обізнана з планами Росії щодо України та інших держав. Київ має дані про цілі ворога щонайменше до 2030 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка під час Форуму "Україна. Рік 2025".
Іващенко заявив, що Служби зовнішньої розвідки України об'єктивно розуміє та працює з загрозами, які сьогодні існують.
"Розуміємо і виклики майбутнього... Ми сьогодні розуміємо, що відбувається всередині РФ, які там плани, процеси. Плани щодо України, плани щодо інших держав. Ми вивчили й продовжуємо вивчати сильні та слабкі сторони противника. Ми обізнані про перспективні плани, обізнані про ці плани щонайменше до 2030 року", - наголосив він.
Водночас керівник СЗР наголосив, що російський диктатор Володимир Путіну не має наміру завершувати війну в Україні.
"Чи хоче РФ і Путін завершувати війну? Ні, не хоче. Сьогодні Росії потрібна вся Україна, всі її території, всі землі. Завтра їй будуть потрібні держави Східної Європи, а потім - країни Центральної Азії", - відзначив він.
Зауважимо, що нещодавно міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі також зауважив, що не відчуває прагнення Росії до миру з Україною.
Такий висновок він зробив після виступу глави МЗС РФ Сергія Лаврова на закритій зустрічі дипломатів країн G20 у Південній Африці.
Водночас в окремому матеріалі РБК-Україна розповіло про позицію України щодо перемовин з РФ.
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