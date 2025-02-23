Синоптики дали прогноз на завтра в Україні

Завтра, 24 лютого, в Україні буде холодно. А сніг імовірний у трьох регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр ".

У Києві без опадів, вночі -10...-12, удень -1...+1. Погода в Україні 24 лютого (meteo.gov.ua)

Удень "плюси" ймовірні на заході та півдні. Найтепліше буде на Закарпатті, до +6 градусів. Дуже холодно вдень буде в Луганській області, в межах -8...-6 градусів.

Мороз вночі мінімально опуститься до -14 градусів у Сумській, Чернігівській та Харківській областях.

Завтра, 24 лютого, в Україні буде сухо практично скрізь. Сніг імовірний у трьох областях:

Погода взимку 2025 в Україні

Зима в Україні в перші два місяці - грудень і січень - була досить теплою. Навіть у Новий рік снігу не було. Причому плюсова температура була досить високою.

Зокрема, середньомісячна температура повітря в грудні 2024 року в Києві становила 0 градусів. Це на 1,8 градуса вище за кліматичну норму.

Про зиму нагадав лютий. У деякі дні температура в нічні години опускалася аж до -20 градусів.

Додамо, що раніше синоптики попереджали про те, що поточна зима в Україні може бути не надто суворою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.