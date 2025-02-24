РФ атаковала Украину более 260 дронами, а Зеленский провел пресс-конференцию: новости за выходные

Российские оккупанты в ночь на воскресенье, 23 февраля запустили по Украине 267 "Шахедов". А украинский президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию.

Подробнее о том, что произошло на выходных, - в материале РБК-Украина .

Зеленский провел пресс-конференцию

В воскресенье, 23 февраля, президент Владимир Зеленский дал большую пресс-конференцию к третьей годовщине полномасштабной войны России против Украины.

Во время встречи с журналистами глава Украины ответил на ряд вопросов об отношениях с президентом США Дональдом Трампом, соглашение о добыче ископаемых, гарантии безопасности и мирный процесс.

Главные заявления с пресс-конференции президента собрало РБК-Украина в своем материале.

Атака "Шахедов" по Украине

В ночь на 23 февраля российские оккупанты выпустили по Украине 3 баллистические ракеты и рекордное количество дронов, а именно - 267.

По словам Зеленского, накануне третьей годовщины войны Россия осуществила самую большую атаку на Украину.

В частности, под ударом находились Киев, Одесская область, Кривой Рог, Запорожье и не только. Подробнее о последствиях атаки и пострадавших - читайте в материале РБК-Украина.

Заметим, что по состоянию на 8 утра 23 февраля силы ПВО сбили 138 ударных беспилотников. Еще 119 были локально потеряны, три из них полетели в направлении Беларуси, а один - в Россию.

Выборы в Германии

В воскресенье в Германии прошли выборы. Согласно экзит-полам, первое место получили ХДС/ХСС, второе место досталось партии АдГ, а третье - СДПГ.

Отметим, что для социал-демократов это был худший результат на федеральных выборах.

Подробнее о можно узнать в материале РБК-Украина.

После объявления результатов экзит-пола лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что его партия выиграла выборы.

Форум "Украина. Год 2025"

В Киеве состоялся форум "Украина. Год 2025" с участием руководителей государственных институтов.

В частности во время него руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданов объяснил, что блокировки Starlink в Украине нет. В то же время пояснил, что "серые" терминалы со стороны РФ все же глушат.

Заметим, что на днях Reuters писало, что переговорщики от США оказывают давление на Украину, требуя от Киева предоставить доступ к стратегически важным минеральным ресурсам. По данным СМИ, во время переговоров с украинскими властями американская сторона подняла вопрос о возможном отключении страны от Starlink.

В то же время, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко, в Украине не отключают спутниковый интернет Starlink.

А глава Минобороны Рустем Умеров во время Форума отметил, что у Украины есть альтернативы в случае отключения системы Starlink.

В то же время руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко сообщил, что Украина знакома с планами России как минимум до 2030 года.

Правительство продлит сроки перебронирования работников

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин продлил срок подтверждения критического статуса предприятий до 31 марта.

Перебронирование работников также продлится дольше.

Центр Киева перекроют для дорожного движения

В Киеве сегодня, 24 февраля, в центральной части столицы введут временные ограничения дорожного движения.

Жителей столицы просят учесть такие меры. Отмечается, что такие ограничения будут приняты 24 февраля в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

РБК-Украина писало, где именно 24 февраля будут перекрыты дороги.

Трамп назвал дату следующего раунда переговоров с РФ в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп объявил о втором раунде мирных переговоров по Украине с российскими дипломатами. Euronews заявил, что он состоится уже на следующей неделе.

Подробнее можно узнать в материале РБК-Украина.

Великобритания объявит о пакете санкций против России

Сегодня, 24 февраля, Британия объявит о пакете санкций против России. Примечательно, что меры будут направлены на усиление поддержки Киева в борьбе с российской агрессией.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми сообщил, что в понедельник 24 февраля будет объявлен самый большой пакет санкций против России с начала российско-украинской войны.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня, 24 февраля, в Украине будет холодно. А снег вероятен в трех регионах.

К тому же мороз ночью минимально опустится до -14 градусов сразу в трех областях. Подробнее о прогнозе погоды на понедельник, можно узнать в материале РБК-Украина.